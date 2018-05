Hlavní hvězdou Dne Bohemia Sektu je letos zpěvačka Lucie Bílá

Již tradiční „Rodinné odpoledne pro dospělé i špunty“ ve Starém Plzenci se letos uskuteční v sobotu 9. června od 14.30 hodin v areálu firmy BOHEMIA SEKT. Kromě Lucie Bílé v doprovodu kapely Petra Maláska se návštěvníci mohou těšit třeba na Pavla Calltu nebo Lenku Slabou se skupinou, ale především na pestrou škálu vín a sektů.

„Návštěvníci budou mít, kromě poslechu hudby, možnost poznat tajemství výroby našich sektů. A počítáme samozřejmě i s oblíbeným gastronomickým zážitkem – ochutnávkou našich sektů a vín z vinařství Habánské sklepy, Chateau Bzenec, Víno Mikulov, či Vinařství Pavlov ve snoubení s pokrmy z vybraných restaurací,“ zve na festival návštěvníky ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek.

Své delikatesy si pro letošní ročník připravila Staroplzenecká restaurace, Zeke Sushi bar nebo Café Anděl.

Na pódiu se během několika hodin vystřídají Roxette Tribute Band, Pavel Callta, PF Band či Lenka Slabá se skupinou. A bohatý hudební program bude korunovat vystoupení Lucie Bílé za doprovodu kapely Petra Maláska.

Vstupenky je možné zakoupit ve vinotéce BOHEMIA SEKTU (Smetanova 220, Starý Plzenec) nebo online na goout.cz. V předprodeji zaplatí dospělí 250 Kč a na místě 300 Kč. Děti a mládež do 15 let budou mít vstup zdarma. Hosté perlivého festivalu mohou počítat i s kyvadlovou dopravou z Plzně. Ta bude jezdit každou celou hodinu z náměstí Milady Horákové s mezizastávkou Světovar (plzeňské Slovany) od 14 do 22 hodin.