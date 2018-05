Historie mrkve: Zelenina, která nebyla vždy jen oranžová

O každé zelenině vědci a badatelé zjišťují, že během staletí prodělala určitý vývoj, než se dostala do podoby, kterou dnes známe. Platí to i pro mrkev, jež je dnes jedním z nejpopulárnějších druhů zeleniny na celém světě a hojně se využívá ke konzumaci v syrovém stavu i jako součást pokrmů. Jaká je tedy její historie?

Z divoké přírody do současné podoby

Jako takřka každá zelenina, i mrkev se do dnešní podoby vyvinula z divoké odrůdy. Před staletími se jí samozřejmě ještě neříkalo mrkev, jako je tomu dnes. Je však známo, že už byla běžnou součástí stravy kolem 10. století, a to konkrétně v oblasti Persie a Afghánistánu. Tehdy však lidé využívali právě divokou mrkev, ještě nedocházelo k jejímu cílenému pěstování a šlechtění. To přišlo na řadu až později. Ovšem nasbírat tolik tehdejší mrkve, aby to někoho zasytilo, byl poněkud oříšek. Byla totiž k nerozeznání od jiných rostlin, o kořenu nemohla být řeč, šlo spíš o tenký kořínek.

V Evropě se ve větší míře začala mrkev šlechtit a pěstovat ve velkém až kolem 17. století. A není překvapením, že tomu tak bylo na území dnešního Holandska, kde je mimořádně úrodná půda. Pojem karotka, který je pro tento druh zeleniny běžně používaný, má historii zřejmě v Anglii, kde ji tak místní obyvatelé začali označovat už v 16. století. Jak je tedy vidět, používala se už před tím, než se začalo s jejím cíleným pěstováním.

Jak to bylo s vývojem barvy mrkve?

Zajímavostí je fakt, že dnešní oranžová mrkev je vlastně důsledkem šlechtění. Původně totiž zelenina měla žlutou barvu, v divoké podobě byla dokonce bílá, rostlina navíc byla daleko tenčí, než vypadá dnes, když si ji koupíte na trhu či v obchodě. Zbarvení do současné podoby a tvaru trvalo celá desetiletí. I dnes se ale v určitých oblastech můžete stále setkat s mrkví, která má žluté, případně tmavě červené zbarvení. Červená mrkev obsahuje lykopen – tedy barvivo s antioxidačním účinkem. Velkou oblibu si získává také nenáročná černá mrkev, která obsahuje přírodní antokyany. Oranžová mrkev obsahuje barviva karoteny. Nejdůležitější je asi Beta-karoten, ze kterého se syntetizuje vitamín A.

Mrkev je oblíbená a zároveň lékaři a dietology doporučovaná hlavně díky blahodárnému účinku na lidské zdraví.