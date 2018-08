Jde o nádherně kvetoucí pokojovou rostlinu, která dokáže šplhat až do výšky dvou metrů. Jejím domovem jsou africké tropy, jedná se tedy o exotickou nádheru. Na jejích stoncích najdete tmavě zelené, do špičky tvarované listy. Při jejím pěstování je dobré rostlině poskytnout dostatečnou oporu, protože její stonky jsou velice křehké a lehce by mohlo dojít k jejich zlomení. Co je na této rostlině opravdu velice netypické jsou její nádherné květy. Ty totiž mají opravdu velmi netypický tvar. Nesou totiž podobu nazpět obrácených květních lístků, ty nesou červenou barvu, ale uvnitř nalezneme i barvu žlutou. Rostlina roste z hlízy, kterou je přes zimu nutné ponechat v chladném prostředí. Poté nám na jaře nádherně vyraší.

Náročnost popínavé lilie

Ačkoli jde o běžnou pokojovou rostlinu, musíme myslet na to, že původ má exotické a tropické Africe. Proto se bohužel neřadí mezi rostliny nenáročné na péči. Pokud z této květiny chceme dostat maximum, musíme se jí dostatečně věnovat. Správnou péči ji musíme poskytovat i v zimním období. Jedná se o rostlinu, která se neřadí mezi mrazuvzdorné. Období jejího květu je od června až do srpna. Těšit se z krásy jejích červených, oranžových či žlutých květů tedy můžete prakticky celé léto. Řadí se mezi rostliny vytrvalé. Vše ale bude záležet na vaší správné péči, pokud o ni bude dobře postaráno, odmění se vám.

Jak na správné pěstování

Gloriózu vždy umístěte na světlé místo, vyvarujte se však ale tomu, aby na květinu přímo dopadaly sluneční paprsky a to zejména v letním období. V období vegetace nevyžaduje rostlina žádné speciální teplotní podmínky. Naprosto jí tedy postačí běžná pokojová teplota. To se ovšem mění v období zimním. To pro Gloriózu nastává období klidu a proto vyžaduje větší chlad s teplotou kolem 10°C. Ročnímu období také musíme přizpůsobit zálivku. Od dubna budeme rostlinu vydatně zalévat, dávejte však pozor aby nestála ve vodě! Po té, co rostlinka odkvete, ji necháme zatáhnout, následně v zimě, kdy začíná období klidu, vyžaduje suché a chladné prostředí. Špatně bude snášet také příliš suchý vzduch, proto je dobré při velmi teplých dnech, okolní vzduch zvlhčovat rosením. Nikdy však neroste přímo květy rostliny! Hnojení provádíme standartním tekutým hnojivem a rostlině ho dopřáváme pouze v období od března až do srpna jednou za týden. Po tomto období s hnojením přestáváme. Pro správný růst rostlince postačí naprosto běžný rašelinový substrát.

Množení, přesazování, letnění

S přesazováním rostliny je dobré začít hned na začátku jara. Nejprve vyndáme hlízu ze staré zeminy a opatrně ji zasadíme do nové zeminy. Hned také začneme se zálivkou. Po přesazení rostlinu musíme udržet co nejvíce v teple a vlhku. Glorióza se množí právě dělením hlíz v průběhu přesazování. Rostlinu můžeme také bez obav letnit, ale pouze na místě dobře chráněném proti přímému slunci a dešti. Ideálním místem pro správné letnění se tak stává například zimní zahrada.

Možné problémy a škůdci

Problémy rostlině můžeme způsobit tím, že jí ponecháme na místě, kde je z jara stále ještě přílišný chlad. To bude mít za následek, že rostlina nejspíš vůbec nepokvete. Stejná situace také nastane v případě, že rostlině neposkytneme správné podmínky pro její vegetační klid. Pokud rostlinu ponecháme na místě, kde se bude muset potýkat s průvanem, je velice pravděpodobné, že bude napadena mšicemi.