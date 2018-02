Galgán lékařský

Můžete ho najít v receptech na chlebové pečivo nebo na masová jídla. Galgán má specifickou temnou a výraznou chuť, na kterou není česká kuchyně tak moc zvyklá. Ale vyplatí se tuhle zázvorovitou rostlinu znát, protože patří i mezi známá afrodisiaka.

A také mezi zahřívající rostlinky patřící slunci, znamení Lva a létu. Říká se mu také siamský zázvor nebo galanga, což jsou názvy užívané v orientální kuchyni.

Asi není symbolicky lepšího koření do symbolu pohostinství a životadárnosti, tedy do chlebového těsta, co říkáte?

Galgán je dva metry vysoká rostlina

Trochu připomíná listy banánovník, ale jinak je jeho podoba spíše keřovitá, plazí se prodlouženými oddenky a roste do oddenků a nadzemních lodyh s velkými listy. Květy rostou na konci rostliny a mají lehce červený nádech. Kořením je kořen, oddenek podobně jako u zázvoru.

Je to také mocná léčivá rostlina, protože prášek z galgánu působí silně antisepticky a antibakteriálně, používá se například vyluhovaný v alkoholu jako kapky, působí proti zánětům v dutině ústní, zubech, ale i upravuje zažívání, léčí žaludeční vředy a pro vnější použití dobře zabírá na revmatismus, když si jím budete potírat klouby.

Afrodisiakum? Hildegarda mlčí…

V první řadě je galgán povzbuzující bylinou na srdce a na celkové osvěžení organismu. Svatá Hildegarda ho doporučuje na oživení organismu po únavě nebo po nemoci či při velkém fyzickém i psychickém přetížení, což s sebou nese také oživen sexuální touhy. Ovšem, podle knihy Herbář od Bernarda Bertranda, se o tom tato svatá žena nikde nezmiňuje. Snad to zamlčuje z cudnosti? Kdoví, ale prý arabský lékař Ibn al-Bajtara naopak tvrdí, že je to nejlepší bylina na milostnou vášeň. I v 16. století píše Matthioli, že „značně podporuje tělesnou vášeň“, a dokonce ho doporučuje aplikovat ve formě masti přímo na pohlavní mužský úd. A dokonce tvrdí, že s takovou dokáže dojít ke vzrušení až dvanáctkrát denně.

Tak nevíme, jestli tohle lze doporučit k domácím pokusům, ale až budete jídlo kořenit galgánem, tak si vzpomeňte a možná trošku uberte. No, anebo přidejte, to záleží na vás…

Využití má jako zázvor

I rostlinná astrologie ho řadí k zahřívacím a letním bylinám, takže galgán můžete používat všude tam, kde se jinak používá zázvor. Má ale jinou a výraznější chuť, která někomu může připomínat citrusy. Ideální koření pro zimu, protože důkladně prohřívá organismus. Používá se do tučných a těžších jídel, protože usnadňuje jejich trávení, působí proti nevolnosti, ochucují se jimi vína, octy a dělají likéry. Skvělé je inspirovat se recepty z jeho domoviny, takže všechna zelenina, rýže – tomu všemu galgán sluší.