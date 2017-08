FOTORECEPT: Čoko cheesecake

Také milujete čokoládové dezerty, ale v letních měsících se vám nechce zapínat troubu? Zkuste náš bezkonkurenční čokoládový cheesecake, který zláká hříšnou chutí kvalitní čokolády. Té se do dortu dává tolik, že její kvalita velmi rozhoduje o výsledku. Pokud navíc použijete i do korpusu čokoládové sušenky, budete se radovat z čokolády ve všech třech vrstvách. My jsme zkusili klasický korpus, který nás snad nikdy neomrzí.

Budete potřebovat

Na korpus

100 g rozpuštěného másla

200 g máslových sušenek

Na krém

250 g Mascarpone

500 g tučného tvarohu

350 ml smetany ke šlehání (min 30% tuku)

3 lžičky želatiny „za studena“

300 g čokolády (hořké 40-50%)

Na polevu

150 ml smetany ke šlehání (min 30% tuku)

100 g čokolády (hořké 40-50%)

Postup:

1. V nepřilnavé pánvi nechte pomalu rozpustit nalámanou čokoládu (300g). Za občasného zamíchání nechte mírně vychladnout.

2. Mezi tím rozemelte sušenky a přidejte do nich rozpuštěné máslo. Opět prožeňte mixérem. Hmotu upěchujte do pečícím papírem vyložené formy a dejte odpočinou do lednice.

3. Do téměř vyšlehané šlehačky přidejte želatinu, tvaroh a mascarpone, prošlehejte a přidejte mírně vychladlou čokoládu a opět dobře prošlehejte.

4. Hmotu navršte v rovnoměrné vrstvě na korpus. Dejte chladit.

Na pánvičce pomalu rozpusťte 100 g čokolády a přidejte zbylou smetanu (150 ml). Opět nechte směs mírně vychladnout a nalijte na dort. Nechte zchladnout o pokojové teplotě a následně dejte vychladit.