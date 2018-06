FOTOPOSTUP: Ušijte si vlastní eko sáček na ovoce a zeleninu

Že plasty pomalu, ale jistě zaplavují naši planetu je celosvětově známé. My přinášíme další tip, jak si jednoduše ušít vlastní eko sáček ze staré záclony a zbytku bavlněných látek. Pak už to chce jen tkaloun nebo tkaničku a je to!

Recyllovaných sáčků pro opakované použití na našem trhu najdtee nespočet. Někoho by ale mohla odradit cena. Tak například Happy bag z umělého hedvábí stojí 80 Kč, Tierra Organica síťový sáček stojí asi 100 Kč, Love your home ze 100% bio bavlny 100 Kč a sáčky prodávané pod značkou Frusack z kompostovatelné tkaniny dokonce za 150 Kč.

Krom toho, že ušetříme, navíc využijeme zbytky záclon a látek, které by normálně šly do koše, zabavíme větší děti a navíc se zbavíme tuctu mikrotenových sáčků, které denně nosíme z obchodu. Zkoušeli jsme několik střihů na pytlíky, ovšem nejvíce se nám osvědčil ten s vystuženým dnem, aby z něho nepadaly drobky a jiné nečistoty, Bez problémů ho využijete i na špinavé brambory nebo třeba mrkev. Záclona nejen že umožňuje obsahu „dýchat“, ale navíc je lehká. To oceníte při vážení ovoce a zeleniny, kdy byste za celobavlněný sáček platili mnohem více. Některé kasy ale umí odečítat hmonost obalu, není nic jednoduššího, než sáček zvážit.

Také se nám neosvědčily brzdy na tkaloun. Nejjednodušší a zároveň nejpraktičtější je obyčejný uzlík.

Budete potřebovat

zbytek záclony (kanavy, vzdušné bavlny…) o šíři asi 30 cm

jakoukoliv látku, čtverec asi 30 x 30 cm

tkaloun

nůžky, nit, šicí stroj (nebo jehlu) a spínací špendlík

Postup:

Nachystáme si všechen potřebný materiál. Sáčky nemusí být nijak přesné, ale já stejně ráda používám žehličku.

Záclonu ostříhneme tak, abychom měli pruh o šířce 30 cm a délce asi 55 cm. Látkový spodek je nejen dekorativní, ale také praktický. Vysoký ho můžete mít jak chcete, ideálně ustřihněte pruh 15×30 cm a další 2 proužky 7×30 cm na tunely pro tkaloun. I tunely mohou být různě široké. Po několika ušitých pytlících brzy zjistíte, co vyhovuje právě vám.

Asi 20 cm od okraje záclony přiložte proužek látky rubem vzhůru, přichyťte špendlíkem.

Z obou stran asi v šíři 0,5 cm zahněte a prošijte rovnou spolu se záclonou po obou stranách.

Nyní zahněte a prošijte kratší části látky na tunely.

Látku podélně přehněte a uhlaďte nebo přežehlete. Vložte k záclonovému konci po rubové straně asi 0,5 cm od konce záclony a prošijte. Stejně postupujte i na druhé straně.

Pytlík otočte lícem nahoru a a prošijte od konce tunelů dolu.Hlavně nesmíte prošít tunely!

Lemy můžete prošít dvakrát nebo cik-cak stehem, případně projet na overlocku.

Nachystejte si 2x tkaloun o délce asi 65 cm.

Tunelem protáhněte tkaloun, na konci udělejte uzlík. Tkaloun sesaďte co nejníže a nad ním z druhé strany protáhněte další tak, aby byl uzlík z druhé strany.

A máme hotovo!