FOTOPOSTUP: Jak na výrobu adventního věnce

V dnešním článku vám přinášíme návod jak, ale hlavně z čeho vyrobit dokonalý adventní věnec. Podle floristů je zde totiž několik málo parametrů, které ovlivní celkový vzhled.

Výběr chvojí

Větvičky, kterými obalíme slaměný korpus (Pozn.: Proč slaměný? Polystyrenový korpus by vám klouzal a při pořádném utažení ho dokonce můžete proříznout.) jsou alfou a omegou celého tvoření. Pokud máte přístup ke chvojí omezen, berte samozřejmě to, co je momentálně k mání. Pokud si můžete vybírat, pak podle následujících vlastností. Věnec bude ovlivněný i délkou větviček, které si nachystáme. Delší větvičky (12-14 cm) budou tvořit poněkud frncochatý věnec. Naopak kratší (8-10 cm) více uhlazený. Styl je tedy jen a jen na vás. Tak i tak ale budete potřebovat větvičky kratší i delší. Ty kratší přijdou do středu věnce. Nastříhejte si jich dostatek, ať se při vázání nezdržujete jejich přípravou.

Smrk

Smrkové chvojí je pravděpodobně nejdostupnější. Jeho velkou nevýhodou ale je, že píchá-a to dost nepříjemně. Zejména stříbrný smrk je opravdu urputný, zato věnec bude bezkonkurenčně krásný.

Borovice

Borové větvičky nejsou pro tvoření zcela vhodné, ale přinejhorším je využijete také, pokud možno v kombinaci s jinými větvičkami.

Jedle

Pokud máte možnost zakoupit dovozové jedlové větve (na věnec o průměru 25 cm budete potřebovat asi 3), pak dostanete barevně stálý, neopadavý a v mnoha případech také krásně vonný věnec. Podobně jako mech lze tyto větve objednat v dobrých květinkách nebo ve stáncích s vánočními stromky.

Tis

Z něho vznikne méně plastický věnec. S tisovými větévkami se výborně pracuje a pokud střídáte lícovou a rubovou stranu větévek, dostanete jakoby dvoubarevný věnec. Větvičky nepíchají a pracuje se s nimi asi nejjednodušeji. Proto se hodí pro začátečníky nebo menší děti, které by třeba smrkové chvojí mohlo od tvoření odradit.

Buxus

Buxusové větvičky také neopadávají. Spíše než k Vánocům se ale hodí na Velikonoční tvoření. Buxus navíc nemá rád častý střih a snáší ho lépe vzrostlé buxusy. Proto si větévky nechte raději na jarní tvoření.

Thuje, jalovce, břečťan…

I tyto větévky se dají použít. Tvoří méně plastický věnec, což je výhodné zejména u klasických adventních věnců se svíčkami. Materiál totiž nezasahuje příliš vysoko, a proto nehrozí požár. Břečťan je jako další stálezelený materiál pro výrobu věnce velmi vhodný. Můžeme využít plody nebo dlouhé šlahouny, kterými věnec jakoby zvětšíme.

Korpus

Jak již bylo řečeno, zdaleka nejvhodnější je korpus ze slámy, který neklouže. Jeho průměr volte podle velikosti dveří v případě závěsného věnce nebo stolu v případě klasického adventního věnce se svíčkami. Klasikou je kruh o průměru 25 cm. Na jeho výrobu budete potřebovat 3 větší jehličnaté větve.

Drát, nůžky lepidlo

Zdaleka nejvhodnější je použít tmavě zelený vazačský drát. Prodává se ve špulce, takže se s ním dobře manipuluje a chvojí na korpusu opravdu pevně přiděláte. Časem totiž větvičky ztrácí vodu a sesychají a z věnce by nám opadávaly. Drátu potřebujeme asi 5 metrů. Seženete ho v květince, hobby marketu nebo i v železářství.

Klasické nůžky potřebujeme na stříhání mašlí a dalších přízdob. Zahradnické nůžky pak na porcování větviček na ideální délku. Nejlepší způsob, jak přidělat přízdoby na již hotový zelený věnec je pomocí tavící pistolky. Jde o velmi jednoduchý a účinný způsob, jak během chvilky nazdobit daný věneček. Šišky a další přírodniny samozřejmě můžete přidělat pomocí drátku, což upřednostňují zejména profesionální floristé. Pro naše účely je ale tavící pistolka zcela dostačující.

Přízdoby

Je na vás, zda sáhnete po plastových či klasických kouličkách, přírodninách či mašlích. Na závěsném věnci by mašle měla být přímo naproti oušku na zavěšení a měla by být alespoň 40 cm dlouhá. Další zdobení je jen a jen na naší fantazii.

Pokud chcete na věnec svíčky, můžete zakoupit buď speciální zapichovací talířky na každou jednotlivou svíčku. Pokud chcete, můžete také nahřát drát a vpíchnout do spodu svíčky. Takto vzniklé nožičky pak vpíchnete do korpusu. Vždy ale dávejte pozor při zapalování a nikdy nenechávejte věnec bez dozoru.

Postup

1. Nastříhejte si dostatečný počet větviček o délce cca 10 cm. Nachystejte si další materiál a přízdoby.

2. Pevně přivažte drát ke korpusu.

3. Větvičky pokládejte na kulatější stranu kruhu tak, any na té plošší mohl stát nebo se opírat o dveře. Větvičky omotejte drátem vždy dvakrát a pořádně utáhněte.

4. Pokračujte dokud nebude věnec skoro hotový.

5. Poslední větévky podsuňte pod první.

6. Drát ustříhněte delší, zezadu „zapošijte“ a zapíchněte do korpusu.

7. Pomocí drátku udělejte ouško.

8. Jeho nožičky zapíchněte do korpusu a zajistěte kouskem mašle s lepidlem z tavící pistolky.

9. Pak už stačí pomocí tavící pistole naaranžovat a přilepit všechny přízdoby.

Pozn.: Věnec na dveře by měl mít dole visící dekoraci nebo mašli. Naopak adventní věnec se svíčkami tvořte tak, že první připevníte svíčky a následně dozdobte. Věnec se svíčkami pak samozřejmě nebude mít ouško pro zavěšení.