Fitónie zvaná hadí kůže

Jedná se o plazivou bylinu, která pochází z tropických deštných pralesů Jižní Ameriky. Její listy jsou sice drobné, ale jsou zdobené opravdu velmi výraznou žilnatinou. Tato žilnatina může být dokonce i různě zbarvena. Setkat se můžeme s barvou bílou, červenou či růžovou. Fitónie také i kvete, květy jsou však velice nevýrazné a jsou zbarveny do zelena a většinou bývá lepší květy rostlině odstranit, aby se příliš nevysilovala. Díky odstranění květů se tak velmi zlepší kvalita a bohatost listů. Vzhledem k tomu, že jde o rostlinu okrasnou listem, se tento krok rozhodně vyplatí.

Odrůdy rostliny fitónie

vergschaffeltii: tato odrůda má listy o něco větší a výrazná žilnatina má červené zbarvení

tato odrůda má listy o něco větší a výrazná žilnatina má červené zbarvení argyroneuru: poznávací znamení této odrůdy je výrazná bílá žilnatina

poznávací znamení této odrůdy je výrazná bílá žilnatina argyroneura Nana: předchozí dvě odrůdy v bytových podmínkách rychle odumírají, proto se pro domácí pěstování nejvíce hodí tato odrůda. Její listy jsou drobné a zdobené bílou žilnatinou

Charakteristika rostliny fitónie

Tato převislá pokojová rostlina má svůj původ v Peru. Její listy jsou malé, vejčité. Barva těchto listů nejčastěji bývá zelená, může však ale být i různobarevná, panašovaná a vždy je zdobena výrazným žilkováním. Květy rostliny se objevují v létě, jsou zelené barvy a vůbec nevoní, ale jak jsme již zmiňovali je mnohem lepší je odstranit a rostlinu jimi zbytečně nevysilovat. V našich podmínkách se rostlina bez obtíží dorůstá do výšky v rozmezí od 25 do 30cm, nejde tedy o rostlinu prostorově náročnou. V jiných ohledech se však jedná spíše o rostlinu náročnější a to zejména z důvodu její náročnosti na zálivku a vyšší vzdušnou vlhkost. Pokud jí však poskytneme péči, kterou si zaslouží, odvděčí se nám svou dlouhověkostí. Skvěle se hodí pro pěstování v teráriích či skleněných koulích. Je dobré vytáhlé stonky rostlině seřezávat a to proto, abychom udrželi její pěkný tvar.

Jak na správné pěstování rostliny

Rostlinu bychom měli nejlépe sázet do rašelinového substrátu a umístit jí spíše do polostínu či do naprostého stínu. Jedná se o rostlinu, která doslova nesnese přímé letní slunce. Fitónie se řadí mezi rostliny, které přímo milují teplo, proto je ideální teplota pro jejich pěstování kolem 21°C. Minimum pro pěstování v zimě se pohybuje do 15°C. Nikdy rostlinu nevystavujte nižším teplotám, je totiž nemrazuvzdorná a nedokázala by si s nimi poradit. Fitónii bychom měli zalévat tak, aby její substrát nikdy nevyschl. Zálivka je však náročný bod jejího pěstování. Rostlinu nikdy nesmíme přelít, protože v takovém případě by došlo ke žloutnutí listů. Nikdy však také na zálivku nesmíme zapomenout, protože naopak v takovém případě by se její listy začaly kroutit. Nikdy bychom neměli také zalévat příliš studenou vodou. Musíme myslet také na to, že jde o rostlinu tropickou, která tedy vyžaduje zvýšenou vlhkost vzduchu. Proto bychom jí měli často rosit a také jí umístit do misky s obsahem navlhčených kamínků. V období vegetace fitónie bychom jí měli 2x měsíčně hnojit pomocí standartního tekutého hnojiva.

Množení, přesazování, problémy

Množíme vždy na jaře a to dělením či zakořeněním plazivých stonků. Stonkové řízky dokáží skvěle zakořenit v půdě při teplotě nad 22°C. Přesazovat bychom správně měli opravdu každý rok a to vždy na jaře. Nikdy rostlinu nečistěte pomocí lesku na listy, ten totiž doslova nesnáší. V případě, že rostlina bude na příliš světlém stanovišti při nízké vlhkosti vzduchu, začnou její krásné listy zasychat. Na příliš chladném stanovišti rostlina začne postupně listy shazovat.