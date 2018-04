Fitness tvarožník s ovocem

Tvarohové dezerty bez mouky jsou velmi vyhledávanou zdravější variantou klasických dobrot – a to nejen u sportovců, kteří si hlídají omezený příjem cukrů a naopak se snaží do jídelníčku zařadit více bílkovin.

Jednoduchý tvarožník z několika málo ingrediencí osloví každého.

Budete potřebovat (na dortovou formu 24 cm):

750 g nízkotučného tvarohu

1 sáček vanilkového pudinku

5 vajec

3 polévkové lžíce kakaa

5 lžic medu

dále pak ovoce dle chuti (čerstvé nebo kompotované)

Postup:

Tvaroh vyklopíme do misky a po jednom k němu přidáváme vejce, vždy dobře prošleháme. Přidáme pudink a med a znovu prošleháme. Do pečícím papírem vyložené formy nalijeme polovinu těsta, na kterou poklademe ovoce. Do zbylého těsta přimícháme kakao a navršíme na ovoce.

Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 45 minut.