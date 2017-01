Fitness mrkvová buchta

Po Vánocích jsou fitness recepty opět velmi vyhledávané. A není divu. Z toho množství cukroví z másla, vinných klobás a řízků už nám pomalu, ale jistě začínalo být těžko. Pokud jste pak stoupli na váhu, jistě jste se také zděsili. Ovšem náš recept je nejen velmi jednoduchý, ale navíc nebudete mít pocit, že hřešíte víc, než je nezbytně nutné.

My vám slibujeme, že tato mňamka zaujme i ty, kteří milují klasické české dezerty. Je výborná, vláčná, plná samých dobrých věcí.

Budete potřebovat:

50 g rozinek

100 ml vody

3 velké mrkve

140 g vloček

70 g vlašských ořechů

1 lžičku jedlé sody

2 vejce

Na potření

250 g nízkotučné zakysané smetany nebo nízkotučného tvarohu

1-3 lžíce agávového sirupu

Na dozdobení

vlašské ořechy

skořice

Postup:

Mrkev očistíme a dáme vařit do poloměkka. Rozinky opláchneme a namočíme do vody (100 ml) a necháme odležet. Podobně namočíme i ořechy. Za 2 hodiny, ale nejlépe druhý den rozmixujeme vločky, uvařenou mrkev, rozinky i s vodou a všechny ostatní ingredience krom ořechů. Ty slijeme a přidáme do mixéru jen na jemné rozsekání tak, aby v těstě byly kousky. Hmotu přendáme na pečící papír na menší plech a pečeme na 170 stupňů asi 25 minut, dokud není těsto zcela upečené.

Tvaroh nebo zakysanou smetanu vyšleháme se sirupem a navršíme na vychlazený korpus. Můžeme dozdobit skořicí a ořechy.