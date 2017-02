Fitness batátové Brownies s červenou řepou

Geniální recept ze sladkých brambor, jejichž sezóna je právě nyní v plném proudu. Díky batátům a řepě se tedy dezert řadí do rodiny zeleninových dezertů a podobně jako třeba margot buchta s cuketou, nemá chybu. Oproti klasickému neuvěřitelně tučnému brownies je náš recept navíc shovívavý i k vaší postavě a chuť je bezkonkurenční. Podle dostupných kalorických tabulek má 1 kousek asi 200 kcal (oproti cca 600 kcal klasické varianty).

Recept je na menší pekáček, tedy asi 16 kousků.

Budete potřebovat:

400 g batátů

200 g červené řepy

50-100 g rýžové mouky

80 g karobu

3 vejce vel M

špetku soli

1 lžičku bio prášku do pečiva

80 g lískových ořechů

2 lžíce tekuté stévie

Potup:

Batáty a řepu oloupejte, nakrájejte na menší kostky a dejte vařit do změknutí (to bude trvat asi 20 min). Slijte vodu a kousky nechte vychladnout a následně rozmixujte a pyré. Přidejte 50 g mouky a všechny ostatní ingredience krom ořechů a ještě jednou vše prožeňte mixérem. Těsto by mělo být mírně tekuté (musí se dát vylít na plech), s nadýchanou konzistencí. Pokud je příliš tekuté, přisypte rýžovou mouku. Nakonec vhoďte ořechy a rozmixujte tak, aby zůstaly kousky.

Koláčovou formu nebo malý pekáč vystelte pečícím papírem a za pomocí stěrky přelijte těsto. Pečeme asi 35 minut v předehřáté troubě na 180 stupňů.

Náš tip: Všichni, kteří si linii až tak hlídat nemusí, mohou sáhnout po vanilkové zmrzlině, která se k brownies opravdu hodí. My ostatní zmrzlinu vyměníme za medový řecký jogurt nebo nízkotučný tvaroh. Tím také doplníme tolik potřebné bílkoviny. Brownies je ale báječné i samo osobě.

Proč karob?

Karob se používá stejně jako kakao, má ale mnohem menší obsah tuku a v těstě udělá poněkud oříškovou chuť. Více o této super ingredienci se dozvíte zde.