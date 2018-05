Velké procento obyvatel naší krásné země žije v bytech. To s sebou jistě nese spoustu pozitiv, ale také jedno velké negativum: nedostatek domácí zeleniny a ovoce. Někteří se spokojí s nabídkou supermarketu, jiní nedočkavě vyhlíží každý farmářský trh v blízkém okolí. Co když vám ale řekneme, že existuje ještě jedna možnost, jak se dostat k pořádné dávce kvalitních vitaminů a to bez toho, abyste někam museli chodit? Pojďte se podívat na farmářské bedýnky.

O co vlastně jde?

Zjednodušeně řečeno se jedná o možnost online nakoupit na farmářském trhu. Čeští farmáři v souladu s přírodou vypěstují kvalitní ovoce a zeleninu, obstarají čerstvé mléčné výrobky a maso. Vy si na webu vyberete, co byste rádi našli ve své kuchyni, a druhý den po sklizni už vítáte řidiče, který vám přiváží zdravou zásilku. Nebo si můžete udělat výlet, dojet na odběrné místo a bedýnku osobně převzít!

Bedýnek je hned několik druhů, je jen na vás, zda dáte přednost zeleninové, ovocné, či kombinované, případně zda si náplň vyberete sami, nebo si objednáte jednu s předem daným obsahem. Samozřejmě s ohledem na roční období se možnosti mírně mění, přeci jen jde především o čerstvost a přirozenost. Vše v bedýnkách je většinou vypěstováno v bio kvalitě, bez zbytečných umělých postřiků a hnojiv. Ovoce a zelenina se k vám (na rozdíl od těch z marketů) dostávají bezprostředně po sklizni, necestují přes půl světa, nejsou baleny do zbytečných plastů, které zatěžují přírodu. Nejen, že takovýmto nákupem prospíváte svému tělu a zdraví, ale také podporujete české malopěstitele, což je v dnešní době více než chvályhodné.

Nás ale zdaleka nejvíce zaujala možnost komunitního pěstování v zahradách, které už jsou dnes v každém větším městě. I my jsme si zkusili založit vyvýšený záhonek a jak se nám pěstování daří budete moci sledovat spolu s námi.

Kdo ale nemá čas nebo třeba chuť na vlastní pěstování, protože mu třeba hrabání v zemi nic neříká, může se zapojit také do mnohých projektů sdíleného zemědělství, pro které se používá zkratka KPZ, tedy komunitou podporované zemědělství. Jde o „partnerství mezi zemědělcem a spotřebiteli, v jehož rámci jsou rizika a přínosy zemědělství sdíleny spravedlivěji než v systému, který ovládají obchodní řetězce. KPZka je řízena místními lidmi z místních zdrojů na základě principů solidarity, ekonomické lokalizace, udržitelnosti, soběstačnosti a ohledů na životní prostředí.“ zdroj: KPZ ZAzemí Turnov

Pomoc přírodě

Mimo výše zmíněné je nákup od malých pěstitelů důležitý i z hlediska pomoci přírodě. Doba jde stále kupředu a lidstvo dosáhlo nesporných úspěchů, avšak to s sebou nese i mnoho minusů. Pěstování je v tomto čase již úzce spojeno s užíváním postřiků a pesticidů, jež mohou být velmi nebezpečné. Nejvíce užíváním těchto přípravků trpí včely, které hromadně vymírají, čímž je ohrožen přirozený ekosystém a rozmnožování rostlin. Včela během hodiny dokáže obletět až 800 květů, jsou tak nejdůležitějším opylovačem rostlin, a to jak kulturních, tak planě rostoucích. Podporou zemědělců, kteří pesticidy nepoužívají, tedy ochraňujeme naši přírodu i pro další generace.