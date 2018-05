Fandíte hokeji? Vyrobte si s dětmi vlajkové mávátko!

Máme rádi sport a hokej obzvláště. Jako správní fandové se nelze nevyzbrojit. Zcela jistě můžete zainvestovat do šál, triček a vlajek. My pro vás máme návod na mávátko s naší vlajkou, které je nejen nízkonákladové, ale také efektní a navíc zabavíte ratolesti při jejich výrobě. Mávátko samozřejmě využijete i k jiným příležitostem, ostatně letos slavíme 120 let od vzniku samostatného Československa.

Budete potřebovat

šablonu vlajek (k vytištění zde)

červenou a modrou pastelku nebo fixu

lepidlo, nůžky

špejle

Postup

Vytiskněte šablonu. Nechte děti, aby vlajky namalovaly. Můžete jim říct poučku, podle které si zapamatují, že červená barva je na trikoloře dole („protože krev teče dolů“).

Větší děti vystřihnou vlajky, menším pomozte. Vlajky vedle sebe nerozstřihujte, půjdou lépe slepit do oboustranného obrazce. Zadní stranu celou namažte lepidlem, přiložte špejli.

Obě strany spojte a máte hotovo.