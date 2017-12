Exotika jménem longan

Rádi ochutnáváte všemožné exotické ovoce, ale o longanu jste ještě neslyšeli? V tom případě nastal správný čas tuto chybu napravit. Tomuto ovoci bývá jinak také přezdíváno dračí oko. Svým vzhledem, velikostí a chutí vám může trochu připomínat jiné exotické ovoce a tím je liči. Longan je ovoce sladké, ale zároveň také mírně nakyslé, rozhodně není stejné, jako liči, proto se vyplatí ochutnat i v případě, že liči znáte.

Kde longan roste?

Toto ovoce můžete potkat na 10 metrů vysokých, stálezelených stromech. Koruna těchto stromů je neuvěřitelně široká a longan na něm naleznete až po bližším zkoumání. Roste totiž na malé větvičce po větším množství. Samotný plod je velký pouhé 3 centimetry a slupka ovoce je žlutá a přecházet může až do červené. Zemí původu je pro longan Jihovýchodní Asie.

Proč zrovna dračí oko?

Zajímá vás, proč tomuto ovoci vznikla přezdívka dračí oko? Vysvětlení je poměrně jednoduché. Poté, co se mu dostaneme pod slupku, uvidíme průhlednou dužinu, pod kterou prosvítá velká, kulatá černá pecka. A právě z tohoto důvodu si longan zasloužil přezdívku dračí oko.

Jak je na tom longan s obsahem vitamínů?

Téměř každé ovoce obsahuje nějaké vitamíny ani longan netvoří žádnou výjimku. Můžeme zde nalézt velký obsah hořčíku, fosforu, draslíku, zinku, vápníku, sacharidů a vitamínu B, C. Tento druh exotického ovoce se tedy řadí mezi takové, které dokáže skvěle podporovat náš imunitní systém a skvěle dokáže naše tělo detoxikovat od škodlivých látek. Mezi jeho další pozitivní účinky patří blahodárný vliv na naše nervy, a také na kvalitu našeho spánku.

Jak je to v případě držení diety?

Pokud jste právě v procesu shazování přebytečných kil, určitě hledáte, co vše si můžete dopřát jako zdravou formu svačinky. Máme pro vás dobrou zprávu, protože longan si můžete naprosto bez výčitek dopřát i během redukční diety. Jeho kalorická hodnota je naprosto optimální a denně si ho můžete dát klidně 100g.

Jak longan konzumovat

Naprosto bez obav si ho můžeme dopřát zkrátka jen tak čerstvý. Kromě typického využití, které má téměř každé ovoce se longan také přidává do slaných či sladkých jídel. Například v Číně se s ním nejspíš nejčastěji setkáme ve formě konzervované či sušené. V případě, že si chceme co nejvíce pochutnat na výtečné sladké chuti tohoto ovoce, jednoduše odstraníme slupku, i pecku, která se ukrývá uvnitř dužiny, a ovoce můžeme konzumovat. Skvěle bude také chutnat přidané do různých zmrzlinových pohárů či ovocných salátů.

Správné uskladnění ovoce

V případě, že si longan přineseme domů z obchodu a nechceme ho ihned konzumovat, je důležité ho správně uskladnit tak, aby nám doma alespoň pár dnů vydrželo. Toho nejlépe docílíme tím, že ho ponoříme do misky naplněné studenou vodou a umístíme ho do ledničky. Takto uchované nám v lednici chvíli bez problémů vydrží, ale i tak ho musíme mít neustále pod dozorem. Slupka po nějakém čase začne pozvolna měnit barvu a právě v takovou chvíli nastává naprosto ideální čas na jeho konzumaci. V opačném případě by již došlo k jeho zkažení, proto není dobré čekat až příliš dlouho. Nalákali jsme vás na ochutnávku této exotiky?