Exotická dobrota Anona cherimoya

Že vám tento název vůbec nic neříká? Tak to je ale dozajista velká chyba. Jedná se totiž o výborné exotické ovoce, které je doslova hřích neochutnat. Sehnat ho můžete pod českým názvem čerimoja nebo anona. Toto ovoce je totiž neskutečně sladké, svou chutí nám může velmi připomínat jahody a banány. Znáte snad dokonalejší kombinaci chutí než je právě kombinace jahod s banány? Tato výtečná chuť tohoto exotického ovoce jde ale opravdu těžko popisovat, musíte sami ochutnat a až teprve pak, uvěříte tomu, o čem mluvíme. Začněte ale tím, že si přečtete tento článek a uvidíte, že vás na toto ovoce velmi snadno dokážeme nalákat.

Kde ovoce čerimoja bere?

Svůj původ má rostlina, která nese tyto exotické plody v horách Jižní Ameriky. Dnes se k nám ale tyto výtečné plody nejčastěji dováží ze Španělska. Této rostlině se tedy nejvíce daří v subtropických místech, ale dnes je možné jí pěstovat i ve středomoří. Ve své domovině jde o 5 až 7 metrů vysoký strom. Lahodné plody, které se na rostlině nachází, bývají kolem 12 cm dlouhé. Nejčastěji jsou kulaté, či ve tvaru srdce. Slupka tohoto ovoce je zelená, posetá černými skvrnami. Samotná rostlina se pěstuje pomocí semen či oddenků.

Jak poznat že je čerimoja zralá?

Chvíli, kdy je již anona připravena ke konzumaci poznáme dle její slupky. Ve chvíli, kdy se pod slupku dostaneme bez vyvinutí velké síly, je anona připravena ke konzumaci. Téměř vždy je nutné jí nechat nějakou chvíli doma dozrát a to zejména protože se sklízí nezralá. Konzumovat jí můžeme v podstatě jakkoli nás napadne, stejně jako kterékoli jiné ovoce. Je jen na vás, jak si na této exotické dobrotě pochutnáte nejvíce. Můžete si jí tedy dát jen tak, připravit nějaký ovocný salát, smoothie či z ní můžeme poměrně jednoduše vytvořit lahodnou zmrzlinu. U tohoto ovoce se opravdu vaší fantazii meze nekladou. Napadá vás nějaká jiná neobvyklá pochutina, která by doslova vašim přátelům mohla vyrazit dech, jako exotický ovocný salát? Pozor však dávejte na semena tohoto ovoce. V případě, že byste jich zkonzumovali nepřiměřené množství, stanou se jedovatými!

Zkuste anonu vypěstovat i v domácích podmínkách

Začněte tím, že s anony vyjmete semena, omyjte je a nechte přibližně týden důkladně vyschnout. Po týdnu si připravte květináč, do kterého uděláte asi 3 centimetry hlubokou díru. Květináč bychom měli vždy mít umístěný na dostatečně teplém místě. Do takto připraveného květináče zasadíme semena a půdu musíme stále udržovat mírně vlhkou. Přibližně po 10 dnech můžete začít pozorovat první aktivitu v podobě klíčků. Rostlina roste vcelku rychle, za jeden rok již může dosahovat do metrové výšky a navíc nevyžaduje ani přemíru péče.

Chutné ovoce, které prospívá i vašemu zdraví

Nejen, že toto ovoce bývá právem nazýváno nejlahodnějším ovocem na světě, ale také obsahuje velké množství prospěšných látek. V anoně se hojně vyskytuje vitamín C, ale také vitamín B. Toto ovoce dokonce dokáže zlepšit funkci vašich jater a snižuje kyselost žaludku. Velmi prospěšným doplňkem stravy může být i pro osoby, které drží dietu, protože velmi výrazným způsobem pomáhá ke snížení váhy. Jde totiž o skvěle výživné ale zároveň lehce stravitelné ovoce. Řekněte sami, nezní to všechno naprosto dokonale?