Erwih Thoma: Tajná řeč stromů

Že stromy mají duši. Že mají dřevo, které je jedním z nejpřirozenějších materiálu pro stavbu lidského obydlí, to všechno už možná víte. Určitě je ale hodně věcí, které o stromech nevíte. Například, že lesy jako celek dýchají v určitých rytmech, kdy jsou roky, v nichž více rostou, a pak jsou roky, ve kterých je růst upozaděn. Rostou ve vlnách. Staré stromy postupně přirozeně upouštějí prostor mladým, které pod nimi rostou, a dokonce autor tvrdí, že se mění i výživa v kořenovém systému tak, aby více látek přijímaly mladé stromy, a staré už si berou jen svůj malý díl na dožití.

Autor je milovníkem dřeva a staveb

Možná není vůbec s podivem, že autor je nejen milovník lesů, stromů a celého toho ekosystému, který je mnohem více fascinující pro lidskou duši, a ještě důležitější pro celý život na Zemi, je také úspěšným podnikatelem. Vymyslel speciální konstrukci dřevěných domů (Holz100), což jsou domy z čistého dřeva. Bezvadný a rafinovaný nápad, ale ještě lepší na něm je, že se o něm autorovi zdálo. Vlastně tak nějak pořád přemýšlel, co by… a jednoho dne v noci sen a okamžitě musel vstát, vzít tužku, a i když vypadal pro své okolí, že se zbláznil, bylo to ONO. Tak vida, co někdy za dobrými nápady ve skutečnosti stojí! Hlídejte si své sny, možná v nich je skryt poklad…

Popravdě si v této knize přijde na své jak milovník přírody a její praktičnosti, tak člověk, který se na stromy dívá více duchovním směrem, tak i stavebník a architekt. Například jsem vůbec netušila, jak probíhají stavební testy se dřevy a že existují i dřeva, která za nic na světě nehoří. A také, že na růst stromů působí fáze měsíce. Dřevo pokácené i zpracovávané za určitých měsíčních fází, má zcela jiné vlastnosti než dřevo sklizené jen tak náhodně. Zvláštní….

DŘEVO JAKO FASCINUJÍCÍ VĚDA

Na závěr tu máme seznam nejčastějších stromů a jejich charakteristik. Jaké mají dřevo, k čemu je vhodné, jak můžeme účinky tohoto stromu využít i sami pro sebe. O ořechovém dřevě se tu třeba dozvíte, že po něm prahnou truhláři, výrobky z něj vydrží věky a má jedinečné zabarvení. To samé dřevo hruškové, vydrží generace… Že smrky, jedle a borovice patří mezi špičky, ze kterých se vyrábí kvalitní domy. Nebo že čerstvé javorové listy pomáhají přiložené na štípnutí hmyzem. Chladí a hojí. A taková stolní deska z javorového dřeva má skvělou vlastnost. Má zvláštní póry, díky kterým nepronikne špína dovnitř. „Po pár dnech na sluníčku z něj zmizela i skvrna od červeného vína,“ tvrdí autor.

Letní čtení na chatu?

Dlouhodobé čtení pro letní večery?

Ponoření se do evoluce přírody, do zákonitostí, které jsou někdy hlubší, než si vědci dokáží představit. A hlavně vyprávění, které s hlubokou pokorou, nezdolnou trpělivostí zkouší do všech těchto tajemství proniknout.

O autorovi:

Ing. Dr. Erwin Thoma se narodil v roce 1962 v Rakousku, po gymnáziu se stal lesníkem a lesy studoval uprostřed tyrolského Karwendelu a své poznatky později využil k založení výroby domů ze dřeva káceného podle měsíčních fází. Má patent na domy HOlz100 a obdržel za tyto domy četná vyznamenání. Žije s manželkou a třemi dětmi v rakouském Goldeggu.

Vydalo nakladatelství Anch-Books.eu, 2014