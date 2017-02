Echinokaktus – ostnatý velikán

V zemi svého původu, tedy v Mexiku, běžně dosahuje tento kaktus do výšky až 1,5 m. Docela obr, že? V našich bytech se však ničeho takového bát nemusíte. V našich podmínkách je jeho růst značně zpomalen, takže do takové závratné výšky vám v obývacím pokoji zkrátka nevyroste. Jeho tělo má kulovitý tvar a celé je posázeno nebezpečně vyhlížejícími ostny, díky tomu nám může vzdáleně připomínat ježka. Všichni jistě víme, že kaktusy, vzhledem ke svému původu jsou naprosto dokonale připraveny na to, žít ve velmi suchém prostředí. A to zejména díky jejich dužnatému tělu, ve kterém dokáží výborně shromažďovat vodu. Ani ostny nemá kaktus jen tak pro parádu. Ty totiž slouží jako výtečná obrana jeho těla před ostrými slunečními paprsky a zabraňují tak jeho vysoušení. V Mexiku je tento kaktus často zdoben nádhernými žlutými květy. Dosáhnout těchto květů i v našich podmínkách často ale bývá doslova nadlidský úkol.

Známé druhy Echinokaktu:

Echinocactus horizonthalonius: Tento druh je známý pro své květy, které mají nádhernou sytě růžovou barvu

E. straussli: Tato odrůda se naprosto odlišuje tvarem svého těla, to je totiž válcovité a zdobí ho bílé štětiny

E. platyacanthus: Má krásně kulovité tělo zelené barvy a zdobit ho mohou žluté květy

E. grusonii: Jde o velice zajímavou odrůdu. Je tvořen až nezvykle silnými trny žluté barvy, o které se můžete velice snadno poranit. Květu mohou dosahovat pouze starší kousky a to jen za podmínky, že kaktus budete mít od jara do podzimu venku. Květy mají žlutou barvu uvnitř, navenek jsou však hnědé

Jak správně Echinokaktus pěstovat

Jako jeho stanoviště vybereme světlé a slunné místo, rozhodně mu nebudou vadit ani přímé sluneční paprsky. S vhodnou teplotou pro jeho pěstování si hlavu nelamte, dobře se mu bude dařit při naprosto běžné pokojové teplotě. Zima je pro něj ale obdobím odpočinku, proto mu nejlépe bude na místě, kde se teploty pohybují pouze kolem 10°C. Na zálivku není echinokaktus rozhodně náročný. I v letních obdobích bude rád za spíše jemnou a mírnou zálivku a v zimě bychom spíše než zalévat měli pouze zvlhčovat jeho substrát. V tomto případě mu suchem ublížíte méně než zbytečným přelitím. Rád však bude, pokud ho občas porosíte. Dobře snese i suchý vzduch, proto není potřeba vzduch nijak zvlhčovat. V období vegetace můžeme jednou do měsíce hnojit běžným hnojivem na kaktusy. Jako vhodný substrát pro něho zvolíme písčito-hlinitou půdu.

Množení, přesazování, letnění, problémy

Echinokaktus množíme semeny, které se vloží do písčitého substrátu při teplotě půdy 25°C. Není to ale nic jednoduchého, proto bychom tuto záležitost měli přenechat spíše na odbornících. Při přesazování rostliny je vždy dobré zkontrolovat její kořeny. Mladé rostliny přesazujeme jednou za 2 roky a rostliny starší můžeme přesazovat pouze jednou za 4-5 let. Pobyt venku prospívá i kaktusům. Vyberte pro něho slunné místo, které je dobře chráněno před větrem a deštěm. Po takovém pobytu bude mít kaktus mnohem více zbarvené své ostny a také budou na pohled mnohem bohatší. Tento kaktus by rozhodně neměl patřit do pokoje malým dětem! Jeho ostny jsou opravdu ostré a poranit se o ně je velice lehké! I vy při práci s ním raději použijte rukavice.