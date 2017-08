Džem z aronie a žlutých blum

Aronie, chcete-li jeřáb černý či černá jeřabina, botanicky Temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa), je velmi dekorativní kompaktní strom, který na zahradě udělá nejen parádu, ale navíc vám dá spoustu temně černých plodů plných zdraví. Malvice, jak se plody správně nazývají, jsou trpké, ale po tepelném zpracování velmi dobré, navíc plné vitamínů. Aronie napomáhá zpevňovat cévy, podporuje imunitní systém a snižují hladinu cholesterolu. Nyní už je naprosto jasné, že pokud máte zdroj aronie a blum (rynglí), nic vás v zavařování nezastaví.

Budete potřebovat

1 kg odstopkovaných a omytých plodů aronie

1,5 kg zralých žlutých blum, omýt, odpeckovat

700-1000 g cukru (podle chuti)

1 celou skořici

3 lžičky citrusového pektinu

1 lžička kyseliny citronové

Postup:

Očistíme a omyjeme plody aronie, omyjte, rozpulte a odpeckujte blumy.

2. Omyté plody nasypeme do hrnce, můžeme je podlít 1 dcl vody a přidáme skořici (pro zvýraznění chuti). Plody 20 minut povaříme a pak přidáme omyté, rozpůlené a odpeckované blumy. Vaříme dalších 20 minut.

Přidáme pektin a po dalších 5ti minutách cukr, provaříme. Pak přidáme ještě lžičku kyseliny citronové a ještě tak minutu povaříme.

Plníme do horkých suchých sklenic (nejlépe právě vytažených z myčky), dobře uzavřeme a otočíme na 10 minut dnem vzhůru.

Náš tip: Chcete hladkou marmeládu? Není nic jednoduššího než směs rozmixovat. Pokud ale plníte do sklenic vychladlou zavařeninu, doporučujeme ještě sterilizaci 20 min při 80 stupních. My jsme ale zavařovali v myčce na dlouhý program na 70 stupňů a to s velkým úspěchem!