Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení na Výstavišti Praha – Holešovice

Další ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se bude konat souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná témata: KOMFORT BYDLENÍ a KOMFORT VYTÁPĚNÍ. Veletrhy se konají na Výstavišti Praha – Holešovice již ode dneška a až do 4. 2. 2018.

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2018 – nekompromisně s dobou

Čtyři výstavní dny budou nabité vším, co s dřevem a kvalitními dřevostavbami souvisí.

Od hřebíku po úvěr

Výhodou Veletrhu nesporně je, že si můžete různé nabízené typy dřevostaveb doslova osahat, promluvit si s jejich výrobci, a dokonce si domluvit na místě i stavbu domu či výrobu doplňků dle přání a na míru. Najdete tu kromě dřevostavbařů také dodavatele střech, stínící techniky či dodavatele inteligentního ovládání domů, špičkových oken, dveří, podlah či softwaru, nářadí, nástrojů, strojů, všeho pro komfort na zahradě atd. Najdete tu také řadu přednášek a konzultací, které vám při rozhodování pomohou. A pokud se rozhodnete, je tu

i možnost „posledního hřebíčku“ – tedy vyřešit nejvýhodnější financování dřevostaveb přímo na místě.

Dopředu s dobou

Přelomné datum roku 2020, kdy vejdou v platnost přísnější energetické normy ve stavebnictví, klepe na dveře. Tato problematika je proto hojně zastoupená i v doprovodném programu, kde naleznete i následující témata: „Vyhodnocení energetické bilance konkrétního dřevěného nízkoenergetického domu vč. vyčíslení úspor nákladů na jeho vytápění.“, či „NULOVÁ dřevostavba, co to je a kdo by ji nechtěl?“ apod.

Reprezentativní doprovod

Doprovodný program ale přináší ještě celou řadu zajímavých témat a vrcholných akcí: slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Dřevostavba roku 2017. V premiérovém Salonu dřevostaveb 2018 přivítají organizátoři Markuse Innauera a Svena Matta z rakouského studia Innauer-Matt Architekten a Pavla Pokorného (Pokorny architekti) ze Slovenska patřící ke špičkám ve svém oboru. Mozaika dřevostaveb shrne nejlepší realizace, které za poslední rok vznikly v České republice a na Slovensku. Deset architektů v ní představí 12 realizací. Předvedou se vítězné práce největší studentské soutěže zaměřené na dřevěné stavění v ČR Stavby s vůní dřeva 2017. Zjistíte fakta o projektu Český ostrovní dům, který získal prestižní ocenění OSN za společenskou prospěšnost a cenu Energy Globe za energetické inovace. Příběhy pasivních domů přinesou skutečné zážitky lidí a jejich skutečných pasivních domů

o tom, jaká byla jejich cesta při plánování bydlení, jak probíhala stavba a jak se jim nyní

v jejich pasivních domech žije. Široká plejáda témat a doprovodných akcí pak vyvrcholí

v neděli, která bude věnována výhradně srubům, roubenkám a losování výherců minidřevostaveb. „Letošní mezinárodní Veletrh DŘEVOSTAVBY 2018 bude o tom nejzajímavějším, co se u nás i ve světě v této oblasti děje,“ říká Vít Nohejl, hlavní manažer veletrhu.

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 – moderně topit, chladit i regulovat

To vše včetně nejnovějších trendů v oblasti klasického, moderního a alternativního vytápění, nabídne 13. ročník veletrhu.

Veletrh Moderní vytápění 2018 je již tradičně zaměřený na nejnovější technologie. Stále rostoucí počet vystavovatelů nabízí klasické zdroje v modernizovaném pojetí a alternativní zdroje nahrazující klasiku a možnostmi kombinací a vzájemného spřažení. Již od roku 2020 vejdou v platnost přísnější ekologické normy ve stavebnictví. Bude možné stavět budovy pouze s tzv. téměř nulovou spotřebou energie anebo domy pasivní. Toto rozhodnutí znamená i výzvu v mnoha směrech ve vytápění budov. Volba spotřebičů pro téměř nulový či pasivní dům už nebude jen otázkou maximálního výkonu při minimálních nákladech, ale optimálního výkonu, flexibility a kompatibility s ostatními složkami inteligentního domu.

Řadu atraktivních novinek nabídnou firmy zvučných jmen, zastupujících široké spektrum technologických směrů

Mezi početnými novinkami pak uvidíte například Vitoligno 100-S – kompaktní zplyňovací kotel na kusové dřevo hodící se jak pro monovalentní, tak bivalentní provoz; AquaMaster 90 Inverter – unikátní tepelné čerpadlo země-voda s EVI kompresorem a s modulací topného výkonu od 7 do 48 kW; tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2040-6 pro použití

v rodinných domech a menších komerčních budovách (s tepelnou ztrátou 2-6 kW); krbová kamna Pinerolo – moderní dvouplášťová konvekční krbová kamna s vysokou účinností

a akumulací do kamene a ovládáním přívodu spalovacího vzduchu systémem Easy control;

peletová kamna HSP 6 s výměníkem spojující v sobě pocit klasického rodinného krbu

a schopnost vytápět celý dům s automatickou regulací teploty a možností ovládání chytrým telefonem.

Veletrh se ponese v duchu aktuálních témat Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. Kromě poradenství a přednášek k těmto tématům (EkoWATT, Státní fond životního prostředí ČR), si návštěvníci budou moci vybrat i z celé řady dalších, například: Vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT), Možnosti využití fotovoltaiky v bytových domech (Česká fotovoltaická asociace, z. s.) či Individuálně stavěná topidla v tradičním i moderním bydlení (Cech kamnářů ČR) a mnoho dalších.

Nebude chybět ani atraktivní soutěž, výherce získá designově propracovaný zahradní stůl s plně funkčním ohništěm „Patio Flame Madrid“ od společnosti Vanellus Energy s.r.o

a mnohé další hodnotné ceny.

UMĚNÍ DŘEVA 2018

Výstava Umění dřeva představuje tento přírodní materiál, využívaný od pradávna, v mnoha různých pojetích: uměleckém a designovém, řemeslném, historickém i mytologickém.

K vidění jsou umělecká díla současných mistrů řezbářů, kteří se snaží i v dnešní době rozvíjet toto nádherné řemeslo. V každém díle jsou zhmotněny pocity, myšlenky a láska jednotlivých umělců, díky kterým kus dřeva ožívá a dál předává svou krásu a radost těm, kteří jej vlastní. Osobně si můžete prohlédnout figurální plastiky, reliéfy, řezby, obrazy, sochy, šperky, solitéry, ale i nábytek, hudební nástroje, hračky a loutky, betlémy, nádoby a mnoho dalších řemeslných výrobků, které přímo na místě vyřezávají řezbáři a žáci uměleckých škol.

K zajímavostem výstavy také patří řezbářská díla bývalého prvoligového fotbalisty Slavie Jana Švadlenky, který vyměnil kopačky za dláta a pilu. A svá fyzicky náročná, ale zároveň

i dokonale precizní sochařská a řezbářská díla na výstavě představí tentokrát nově i žena, Romana Krestýnová. Opět je k vidění také unikátní sbírka dřevin rostoucích v České republice, která je doplněna fotografiemi jednotlivých stromů, jejich květů a listů od řezbáře Jana Strejciuse. Patronem letošního ročníku je výtvarník, dřevař a autor mnoha knih – Martin Patřičný, který na výstavě představí soubor soustružených a dlabaných mís a své dřevěné obrazy a sochy. Nechte se okouzlit tradičním přírodním materiálem, který má svou vůni, energii a historii.



Nabídka je vskutku velmi bohatá. Stačí si vybrat. Přijďte, srdečně Vás zveme na tuto jedinečnou událost.