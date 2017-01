Co vše se skrývá za pojmem dřevostavba, nabídne na Výstavišti Praha – Holešovice v termínu 2. -5. 2. 2017 největší svátek moderních dřevěných staveb u nás. Během čtyř výstavních dnů bude co vidět, čemu se naučit, co si zkusit a co získat. Přijďte.

Malá chaloupka už byla

Představa, že dřevostavba je taková malá chaloupka typu „co les dal“, dnes už skutečně neobstojí ani v pohádkách. Potvrzením těchto slov je zájem všech předních firem v oboru, z nichž každá přispěje něčím originálním, zajímavým a novým. Uvidíte moderní dřevěné domy i tradice dodržující rustikální stavby, oslnivé kombinace dřeva s dalšími moderními materiály, designové skvosty architektů ze severu i jihu. Za touto krásou stojí moderní technologie, chytré stroje, dokonalé pomůcky a šikovné ruce. Jednou z perel doprovodného programu pak v rámci Salonu dřevostaveb bude i mezinárodní konference na téma „Tall Wood“ – tedy dřevěné vícepodlažní budovy!

To hlavní, co veletrh nabízí, ale tkví v osobních kontaktech a přímém jednání. Možnosti pod jednou střechou si nabízené domy porovnat a osahat. Získat nikým a ničím nezprostředkovanou představu. Svůj dům navíc můžete objednat hned tady. Přijďte.

Technologie, technika, mistři a machři

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2017 nabídne novinky v oborech: dřevostavby, konstrukce, materiály, Izolace, fasády, okna a dveře, střechy, podlahy, schodiště, stroje, nářadí, spojovací materiál, software, dětská hřiště či inteligentní domácnost. A také pestré workshopy zaměřené na různá stavebně konstrukční řešení.

K vrcholům bude patřit akce PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM protínající celý průběh veletrhu. Workshop je zaměřen na předání zkušeností profesionálů z oboru dřevostaveb svým kolegům profesionálům, kteří o tento obor zajímají. Ti první znají „fígle“, ti druzí mají chuť, obě skupiny pak spojuje znalost řemesla. Každý den bude připraveno několik témat, kde profesionálové předvedou ta nejlepší řešení. Zájemci získají jakýsi řemeslný postgraduál i cenné kontakty.

Vícepodlažní skutečnost

Jaká je budoucnost pasivních dřevostaveb po roce 2020? Jde jen o jednogenerační chaloupky? Myslíte, že dřevostavba nemůže být vícepatrová?

Vícepodlažní budovy ze dřeva – donedávna sen, dnes skutečnost. Na tento světový trend navazují i čeští architekti, inženýři a technici a na veletrhu předvedou výrazný „český příspěvek“. Vícepodlažní domy budou realitou příštího veletrhu DŘEVOSTAVBY 2017. Možná se i Vy stanete čerstvým majitelem takového domu. Přijďte se podívat.

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2017 se blíží!

Souběhu minulého veletrhu DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ se zúčastnilo 355 firem. Kromě tuzemských, to byly i vystavovatelé ze Slovenska, Rakouska, Německa, Polska a Itálie. Počet návštěvníků veletrhu byl 28.700.

Na ten nadcházející veletrh srdečně zvu i Vás.

Vít Nohejl

Hlavní manažer veletrhu