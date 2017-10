Dřevostavba – cesta ke zlepšení životního prostředí i lidského zdraví?

V dnešní době mnoho rodin touží po plnohodnotném, ale ekologickém, úsporném a zároveň kvalitním bydlení, ideálně z přírodních obnovitelných materiálů. Ideálním, navíc cenově výhodným řešením jsou domy postavené ze dřeva. Tento trend u nás roste již od konce devadesátých let a nyní dřevostavby činí přibližně deset procent z množství domů dokončených v jednom roce.

V porovnání s rozvinutějšími zeměmi, například s Rakouskem, je procentuální zastoupení domů postavených ze dřeva stále nízká, ale je možné, že postupem času tendence vzrůstu těchto staveb bude pokračovat. Stále více lidí si totiž uvědomuje důležitost životního prostředí a touží po lepším soužití s přírodou, tedy nahrazení klasických stavebních materiálů těmi přírodními – obnovitelnými a tedy i ekologičtějšími. S tím souvisí samozřejmě i nízká spotřeba energie a v neposlední řadě otázka lidského zdraví. Zejména tyto výše uvedené faktory mají většinou největší vliv na konečné rozhodnutí ohledně výběru stavebního materiálu.

Vlastnosti dřevostaveb

Dřevostavby jsou často označovány za takzvaný stavební systém budoucnosti. Dřevo vždy bylo, je a bude nedílnou součástí materiálů používaných nejen ve stavitelství. Je plně obnovitelným přírodním zdrojem, má skvělé izolační i akustické vlastnosti, dlouhou životnost a také poskytuje specifickou atmosféru a nenahraditelnou útulnost.

Dřevostavby spadají do skupiny pasivních nebo nízkoenergetických staveb, proto díky jeho izolačním vlastnostem ušetříme mnoho energie. Dřevo odolává povětrnostním vlivům a po celý rok dokáže udržet uvnitř optimální klima a vlhkost. Díky porositě dřevěných materiálů stavba takzvaně dýchá a tím se i snižuje riziko plísní a nadměrné vlhkosti. Navíc moderní dřevostavby jsou postavené rychle a levně. Firmy navíc nabízejí stavbu dřevostaveb v nejrůznějších velikostech a moderních designech a postaví je bez problémů na klíč. Většina firem používá stavebnicové technologie, takže stavba opravdu netrvá dlouho. Setkat se můžeme i s ultra moderními a neobvyklými designy a oblíbené jsou samozřejmě i klasické sruby nebo roubenky. Za ty si ale připlatíme o něco více než za dřevostavbu typu stavebnice.

Zdravotní hledisko dřevostaveb

Bydlení ve dřevostavbě má blahodárný vliv na lidský organismus, a to jak z fyzické, tak i z psychické stránky. Dokonce i některé vědecké obory se zabývají tímto pozitivním vlivem. Přírodní materiály pozitivně ovlivňují lidskou psychiku. Vůně, struktura, zkrátka přítomnost dřeva může působit uklidňujícím dojmem a navodit pocit harmonie. V dnešní uspěchané době poskytuje útočiště a pomáhá nám odpoutat se od každodenních starostí a zvolnit. Dřevo jako takové má tedy zásadní vliv na vnitřní prostředí domu, optimalizuje vlhkostní podmínky i tepelnou stabilitu a má schopnost eliminovat elektromagnetická pole a geopatogenní zóny.

Život ve dřevostavbě, srubu či roubence, prostě ve stavbě z přírodních materiálů již pro mnohé znamená spíše životní styl, vyjádření svého postoje k přírodě a životnímu prostředí a také způsob myšlení a pohled na svět.

Veletrh dřevostaveb

Pro toho, kdo by měl zájem dozvědět se více o dřevostavbách i konkrétních architektech, firmách i dodavatelích dřeva, se bude na Výstavišti Praha Holešovice konat již 9. mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů pro nízkoenergetické a pasivní domy. Termín konání je stanoven na 6.-9.2.2014 a můžete se těšit i na každodenní doprovodný program.

Veletrh poskytuje přehled o novinkách i trendech, informace o konkrétních produktech i firmách a celkový obrázek současného trhu. Jeho návštěva je vhodná jak pro odborníky, tak pro laiky. Celodenní vstupné bude 150 korun, přičemž po čtrnácté hodině bude o třicet korun levnější. Za dítě do patnácti let zaplatíte jen dvacet korun. Otevírací doba ve všech čtyřech dnech bude od deseti dopoledne do šesti do večera a návštěvy určitě nebudete litovat.