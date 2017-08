Dopřejte si chutnější vodu z kohoutku…

…nové barevné filtrační konvice navíc skvěle zapadnou do vaší domácnosti.

Pití vody z kohoutku má mnoho výhod. Vyhnete se tahání těžkých nákupních tašek s balenou vodou, máte vždy čerstvou vodu a také šetříte přírodu před odpadem v podobě prázdných PET lahví.

Jenže ne vždy nám voda z kohoutku chutná. Řešení nabízí filtrační konvice Hyundai Aqua Optima. Díky jedinečnému patentovanému 5-ti stupňovému procesu filtrace odstraňují filtry Aqua Optimanečistoty z vody z kohoutku. Filtrační konvice Hyundai s filtrem Aqua Optima používá jedinečnou směs aktivního uhlíku, který snižuje obsah chlóru, herbicidů a pesticidů. Technologie filtrů také výrazně snižuje obsah těžkých kovů a uhličitanu vápenatého, jenž způsobuje tvorbu vodního kamene v kuchyňských spotřebičích. Používáním filtrované vody prodloužíte životnost vaší rychlovarné konvice, ale zejména espressa. Snížením obsahu chlóru a tvrdosti vody jsou tak teplé i studené nápoje chutnější.

Přefiltrovaná voda je také ideální na vaření zeleniny – zlepšuje její chuť i vzhled. Tyto konvice jsou vybaveny také indikátorem výměny filtru, který Vás upozorní na potřebu vyměnit filtr. Filtry Aqua Optima vydrží minimálně 30 dní a přefiltrují zhruba 100 litrů vody. S filtrační konvicí také ušetříte. Balená voda je dražší a často nemusí být čerstvá. Použití konvice Hyundai s filtrací Aqua Optima Vám zaručuje čistější, kvalitnější a vždy čerstvou vodu jen za pár korun denně.

V nabídce jsou modely s manuálním i elektronickým indikátorem životnosti filtru a objemem na přefil­trovanou vodu od 1,3 do 2 litrů. Vyzkoušet můžete také nové filtrační konvice Hyundai Aqua Optima Arcadia v matném provedení ve 3 barvách – zelené, oranžové a modré. Můžete si tak vybrat barvu, která se vám bude nejlépe pasovat do vaší domácnosti. Nebo zvolte další novinku filtrační konvici Hyundai Aqua Optima Accolade s víčkem ve stříbrné barvě, která skvěle zapadne do moderních interiérů. Filtrační konvici spolu s 30 denním filtrem můžete pořídit již od 199 Kč nebo můžete využít atraktivní nabídku a získat filtrační konvici Hyundai Aqua Optima Clarion s 3 náhradními filtry za akční cenu od 499 Kč.

Voda do etiopských škol

Čistá voda není všude samozřejmostí. Jednou z oblastí s nedostatkem čisté vody je právě Etiopie. Společnost Člověk v tísni se zde snaží zlepšovat podmínky. Na pomoc s tímto úkolem přichází projekt Voda do etiopských škol. Z každé prodané filtrační konvice Hyundai Aqua Optima věnujeme společnosti Člověk v tísni 1 Euro, tedy 24 Kč, aby mohla budovat zdroje pitné vody v Etiopii a zlepšovat tak životní podmínky místních obyvatel.

Díky každé prodané konvici věnujeme jednomu dítěti v Etiopii čistou vodu na jeden měsíc.

Více informací na www.hyundai-electronics.cz