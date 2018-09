Domácí šití zažívá velké obrození

V posledních letech se vrací ke slovu domácí šití ať už oblečení, nebo také doplňků a případně i hraček pro děti. Co k tomu tolik lidí vede? Velkým důvodem je velká spousta nekvalitního oblečení za poměrně vysoké ceny. Někomu také může vadit to, že kousky, které jsou k dostání v obchodech, poslední dobou nejsou moc originální a může se tak velmi jednoduše stát, že potkáte spoustu lidí ve stejném tričku, jako máte vy. Velké množství maminek také často šije oblečení na své děti, nebo mu také vytvářejí plyšové hračky.

Domácí šití už dávno není to, co bývalo

Ve dřívější době měly ženy k tomu, aby usedly za šicí stroj zcela jiné důvody, než je tomu dnes. Dříve bylo hezké oblečení velmi těžko k dostání a tak šití bylo v podstatě jediný důvod, jak se k nějakým hezkým kouskům dostat. Dnes je ale domácí šití cestou k tomu, jak se odlišit od ostatních, jak být více vidět a navíc je to opět velmi módní činnost.

Kde se naučit šít?

Že jste úplný začátečník a zašít umíte tak akorát stěží ponožky? Pokud to myslíte vážně a opravdu se chcete naučit šít, nemusíte se s tím muset mučit doma o samotě. Vzhledem k tomu, že právě obliba této činnosti poslední roky tak vzrostla, pořádá se velké množství kurzů, kde vás naučí šít opravdu od naprostých základů. Než se tedy pustíte do složitějších střihů, začnete zkoušet ušít polštář, nebo nějakou jednoduchou tašku. Pokud toto zvládnete, můžete se pomalu začít pouštět do šití složitějších kousků, až se postupně dostane právě k oblečení.

Pokud vás výroba domácího oblečení zaujme, ale nechce se vám investovat do kvalitního šicího stroje, nemusíte zoufat. V poslední době totiž vzniká velké množství šicích dílen. Do takové dílny může klidně přijít opravdu kdokoli, sednou si ke stroji a zkusit ušít cokoli, co ho napadne. Takto vzniklému oblečení se říká slow fashion. Jde tedy o módu, která vzniká sice pomaleji, za to ale mnohem kvalitněji. Naopak oblečení, které nakoupíte v běžném obchodním řetězci, se jmenuje fast fashion. Jak již název napovídá, jde o rychlou módu, ve které se na kvalitu provedení, ale ani kvalitu materiálu příliš nehraje. Takovéto šicí dílny najdete například v Brně, nebo v Praze. Můžete si zde místo se šicím strojem pronajmout, či zamluvit a budete tak mít jistotu, že vám vaše místo nikdo neobsadí. Pokud se řadíte mezi naprosté začátečníky, můžete si zde objednat instruktora na pár hodin, nebo si dokonce zaplatit celý kurz.

Pokud se vám nechce do nového koníčku tolik investovat, stačí se zapojit do některé z Facebookových skupin, kterých je na téma šití pro začátečníky hned několik. Zde se můžete poradit, stáhnout některý ze střihů zdarma a podobně. Na youtube navíc najdete nespočet vidí v češtině. Teď už je na vás, jaký způsob si zvolíte.

Na materiálech nešetřete!

Když už se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete k výrobě oblečení, rozhodně na něm nešetřete! Šijte jen z opravdu kvalitních látek a také používejte kvalitní nitě. To je právě také jeden z důvodů, proč se takto ušité oblečení liší od toho, které zakoupíte v obchodním řetězci. Kvalita je na prvním místě, na to nezapomínejte. Na materiálnech nešetřete ani v případě, že chcete jen nějaký kousek oblečení opravit a zašít. Pokud budete šetřit a na zašití použijete nekvalitní nitě, riskujete to, že vámi opravené oblečení příliš nevydrží a nit praskne a budete moci začít od začátku.