Domácí Red velvet dort

Neuvěřitelně křehký červený korpus dělá z tohoto dortu opravdovou raritu a nezapomenutelné potěšení. Je tak dobrý, že to za trochu práce stojí. Zkuste světoznámý red velvet podle našeho receptu a určitě nebudete litovat. Recept je pro klasickou dortovou formu o průměru asi 22 cm.

Na korpus budete potřebovat

300 g hladké mouky

špetku soli

15 g kakaa

1/2 změklého másla (125 g)

300 g cukru krupice

3 vejce vel M, pokojové teploty

250 ml podmáslí

½ lžičky gelového či práškového červeného barviva

1 prášek do pečiva

1 lžičku jablečného nebo vinného octa



Na krém budete potřebovat

250 g Mascarpone

300 g Lučiny (Paloučku)

100 g moučkového cukru (případně více či méně podle chuti)

400 ml smetany ke šlehání (nejlépe 40%)

lžička vanilkového extraktu nebo ½ lžičky sušené vanilky

Postup:

Formu vyložte pečícím papírem, předehřejte troubu na 170 stupňů. V misce smíchejte podmáslí s červenou barvou a dobře promíchejte.

V míse vyšlehejte změklé máslo s cukrem do pěny, přidejte vejce a dobře prošlehejte. Vmíchejte podmáslí a ocet. V misce smíchejte všechny sypké suroviny a pomalu přisypávejte do tekuté směsi. Vymíchanou směs nalijte do formy a pečte asi 25 – 30 minut, dokud se na těsto nebude lepit na vpíchnutou špejli. Upečený korpus nechte chladnout a mezi tím si nachystejte krém.

Do téměř vyšlehané šlehané šlehačky dejte všechen sýr a cukr a vyšlehejte do tuha. Korpus vodorovně prokrojte, pokud se vám to povede nejlépe dvakrát. Pozor korpus je křehký, může se drolit. Jednotlivé pláty promažte krémem. Pokud chcete, část krému si nechte na pomazání dortu, případně můžete ozdobit vršek dortu. Dort nechte alespoň pár hodin rozležet, ideálně do druhého dne.

Náš tip: Vyběhl vám korpus během pečení do kopce? Nevadí, vrchní část seřízněte, rozdrobte a posypte vršek dortu. Tím dostanete jakoby další patro.