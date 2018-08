Domácí rakvičky se šlehačkou

Extra sladké, drobivé tvrdé žloutkové těsto, které se doslova rozplývá na jazyku. Kdo by neznal klasické rakvičky se šlehačkou. Asi se budete divit, ale jejich příprava není vůbec náročná a v žádném případě nebudete potřebovat ani speciální formičky, i když s nimi je to samozřejmě lepší. My jsme použili silikonovou formu na rohlíčky a tím nám odpadlo složité vymazávání a vysypávání klasických formiček.

Na 20 menších rohlíčkových rakviček budete potřebovat:

5 žloutků ze středních vajec (vel M)

180 g moučkového cukru

1 sáček vanilkového cukru (20g)

Postup:

Předehřejte troubu na 180°C. Žloutky a oba cukry vyšlehejte elektrickým šlehačem do husté bílé pěny (to bude trvat asi 10 minut). Pokud se vám zdá hmota příliš tuhá, přidejte trochu citronové šťávy.

Krásně napěněnou žloutkovou hmotou plňte formičky asi do jedné poloviny. Vložte do vyhřáté trouby a jakmile korpusy vyběhnou (do té doby nesmíte troubu otevírat), ztlumte troubu na 100 °C a a sušte asi 50 minut, aby byly korpusy uvnitř propečené a na povrchu světlé. Ještě horké vyklopte z formiček, nechte vychladnout a podávejte nastříkané vyšlehanou neslazenou šlehačkou.

Náš tip: Ze zbylých bílků připravte úžasné mini Pavlova. Recept najdete zde.