Domácí archivní vína – trpělivost, která se vyplácí

Jste milovníky vína a chtěli byste své blízké pohostit vlastním archivním vínem? Není to až tak nedosažitelný cíl, jak by se mohlo zdát. Archivovat víno můžete do určité míry i sami doma ve sklepě nebo osobní vinotéce. Chce to jen dodržet pár zásad.

Oslnit návštěvu vínem s přívlastkem „archivní“ můžete už za několik let. Je potřeba pouze vybrat správnou odrůdu a potom vyčkávat. Archivní vína ocení, především ti, kteří mají rádi vyzrálé a plně rozvinuté chutě. Pokud dáváte přednost spíše svěžímu vínu s chutí ovoce, svou lahev otevřete a vypíte co nejdříve.

Jaká vína se k archivaci hodí nejlépe?

Všeobecně jsou to odrůdy s vyšším obsahem cukru a alkoholu, protože ty jsou lépe chráněny proti bakteriím. Alkohol by měl tvořit nejméně 12 % objemu a vybírat byste měli pouze kvalitnější vína. Z moravských doporučujeme například Zweigeltrebe 2012 pozdní sběr barrique z Habánských sklepů.

Hlavní zásady archivace? Tma, čistý vzduch a stálá teplota

Především je potřeba vybrat místo, kde bude víno zrát tak, jak má, a bude mu dobře. „Prostory by měly být tmavé, s teplotou od 10 do 14 stupňů Celsia. Také by v nich nemělo být příliš vlhko. Čím vyšší teplota, tím rychleji víno zraje,“ vysvětluje sommelier David Král. Zrání je urychlováno i světlem. Také není dobré dávat víno k archivaci do sklepa, kde skladujete aromatické potraviny, jako je například zelí. Víno by totiž přes korek pachy natáhlo a pít zelné víno určitě nikdo nechce.

Stálá teplota, tma, čistý vzduch a sucho, to jsou hlavní zásady pro uchovávání vína.

Nezapomeňte však také na dobu zrání. Většinu vín se nedoporučuje skladovat déle než deset let. Jakostní a kabinetní vína vypijte do tří let po sklizni, pozdní sběry a výběr z hroznů můžete skladovat kolem šesti let. S vínem během zrání moc nemanipulujte, protože přemisťování lahví mu škodí.

A proč vlastně víno archivovat?

Představte si každou láhev jako samostatnou bytost. Koupíte víno mladé, čerstvé a svěží, po roce už stejné víno chutná jinak a vy v něm objevíte nové tóny. Po dvou letech je ještě vyzrálejší. Po třech letech už jsou chutě rozvinuté, plné a smyslné.

Zároveň pokud si koupíte lahví k archivaci víc, můžete postupně ochutnávat a poznávat své oblíbené víno ve všech jeho životních fázích, až se octne na vrcholu. Můžete porovnávat, pozorovat jemné nuance a postupně se stát opravdovým milovníkem archivních vín.

Jaké víno se hodí k archivaci?

Habánské sklepy Zweigeltrebe 2012 barrique pozdní sběr

Červené víno dozrávající v dubových, barikových sudech vyniká svou vyšší rubínovou barvou, elegantní ovocnou vůní s patrnou stopou dubového sudu. V pozadí je možné objevit tóny koření, višní a čokolády. Chuť je bohatá, elegantní, ovocně kořenitého charakteru s delším závěrem s náznaky kouře, sladkého dřeva a koření.

Kromě Prague Wine Trophy 2015 se může tento barrique pyšnit i zlatem v prestižní soutěži GRAND PRIX VINEX 2015.

Orientační cena 350 Kč.

Habánské sklepy Cuvée Jacob Hutter ročník 2015 pozdní sběr

Víno vás okouzlí nižší zlatavě žlutou barvou, jemně kořenitou a šťavnatou chutí, která má ovocitý charakter a delší dochuť. Doporučujeme podávat k obvyklým úpravám ryb, k pečené drůbeži, či jemné úpravě vepřové panenky.

Víno získalo ocenění v soutěži Prague Wine Trophy 2017.

Orientační cena 169 Kč.

Víno Mikulov Sommelier Club Cabernet Sauvignon 2016 pozdní sběr

Víno zaujme plnou granátovou barvou a typickou vůní černého rybízu s náznakem čokolády. Výjimečné je i svým extraktivním tělem a dlouhou dochutí.Nejlépe se hodí ke steakům, biftekům, či plísňovým sýrům

Orientační cena 139 Kč.

