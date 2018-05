Dnes slavíme Svátek práce

Naskakuje vám pomalu i husina při vzpomínce na Svátek práce, protože ho máte spojený se silnou socialistickou propagandou? Možná vás v dnešním článku vyvedeme z omylu.

Historie tohoto svátku

Svátek práce, nebo také i první máj můžeme slavit již od roku 1890. Jeho původ však sahá až do roku 1886, kdy proběhla velká stávka amerických dělníku v Chicagu. Tato velmi vyhrocená situace vedla až k Haymarketskému masakru. Celý tento svátek tedy vznikl za účelem uctění památky těchto dělníků. V naší zemi se tento svátek slaví od roku 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

Svátek práce za dob socialismu

V tomto období byl tento svátek velmi populární a právě proto ho má naprostá většina z nás spojený se socialistickou dobou. Byly pořádány velkolepé prvomájové průvody. Dokonce i účast na těchto akcích byla v podstatě povinná a nadřízení a učitelé mohly své podřízené a žáky kontrolovat, zda se této akce účastní. Velmi důležité byly v tomto průvodu také různé transparenty a mávátka.

Bezpochyby jde o velmi kontroverzní svátek, který i v dnešní době stále doprovázejí velmi bouřlivé emoce. I proto se v tento den scházejí lidé, ale spíše již z opačného důvodu. A to hlavně proto, aby naopak zabránili sdružování příznivců komunistické strany.

Nejen první květen je lásky čas

V tento den ale mají muži líbat svou vyvolenou pod rozkvetlou třešní. Pokud neseženete třešeň, nezoufejte. Jde o sílu a energii stromu, která se skrývá ve všem kvetoucím. Velkou výhodou je samozřejmě také den volna, který si užijeme bez ohledu na historii. Po namáhavé zimě využijte volna toulkou do přírody a to by snad ani nebylo jaro, pokud byste nějaký ten kvetoucí strom nepotkali!