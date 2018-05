Dnes slavíme Den matek

Blíží se den matek a vy už určitě máte v šuplíku bonboniéru. Dnes si ale povíme něco blíže o tomto svátku. Datum tohoto svátku je pohyblivé, zpravidla se vždy slaví druhou květnovou neděli. Tento rok tak tedy tento svátek připadá na 13. 5.

Svátek s dlouhou tradicí

Obecně můžeme říct, že všechny svátky, které oslavují ženy, jako takové mají opravdu velkou tradici. Tento svátek je dokonce v pravém slova smyslu mezinárodní. Neslavíme ho tedy jen v naší zemi a dokonce nejde původem o svátek český, ale to mu rozhodně neubírá na jeho oblibě. Den matek má svůj původ již ve starém Řecku. Tento den slavíme díky ženě jménem Anna Reevers Jarvis. Tato žena celý svůj život bojovala za práva a matek a díky ní tak v roce 1914 americký prezident Woodrow Wilson vyhlásil oficiální oslavu svátku dne matek.

Historie svátku matek v našich končinách

V naší zemi se tento svátek začal oficiálně slavit v roce 1923. Jak už to ale tak bývá, nebylo to úplně jednoduché. S příchodem komunismu byl tento svátek zcela vytlačen propagovaným MDŽ. Ovšem i v této době bychom našli pár rodin, které tento svátek v soukromí oslavovali. Oficiální oslavy dne matek se do naší země znovu vrátili po roce 1989.

Na den matek určitě nezapomeňte, vaši maminku by to určitě mrzelo. Postačí jen nějaká drobnost, která vaší mamince hned vykouzlí úsměv na rtech.