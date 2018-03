Dnes je Mezinárodní den žen

Tento pojem zná jistě každý z vás, mezinárodní den žen, zkráceně MDŽ se každoročně slaví 8. března. Mnozí z vás tento svátek třeba ani neslaví, protože mají ve své paměti to, že za dob socialismu šlo o velmi propagovaný svátek, při kterém ženy dostávaly dobře známé karafiáty. Je tedy dost možné, že tento svátek právě z těchto důvodů odmítáte slavit. Víte však jaké je jeho opravdová historie a při které příležitosti mezinárodní den žen vznikl?

Jaká je historie tohoto svátku?

Jde o svátek všech žen, který vznikl díky stávce švadlen, která se konala roku 1908. V tomto roce stávkovali švadleny za to, aby byly zlepšeny jejich životní podmínky. Tyto ženy chtěly především svou rovnoprávnost, spravedlnost a získání volebního práva. Datum, na které tento svátek připadal, se postupně měnilo. Datum 8. března bylo ustáleno až poté, co skončila první světová válka.

Jak je na tom mezinárodní den žen dnes?

Je velkou škodou, že se tolika lidem tento svátek natolik znechutil, že ho nechtějí již slavit. Tento den je slaven ve více zemích než jen v České republice a my si myslíme, že je důležité si připomenout, za jaké hodnoty v tento den ženy bojovaly. Přeci jen i v dnešní době jsou oblasti, kde by se postavení dnešních žen mohlo výrazně zlepšit. Mimo to, i v dnešní době je stále velké množství zemí, kde je postavení žen a mužů opravdu rozdílné. Zkuste se tedy oprostit od vzpomínek na doby komunismu a velkou propagandu tohoto svátku a zkuste na něho nahlížet z trošku jiné perspektivy.