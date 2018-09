Dnes je Mezinárodní den míru

Velmi důležitý mezinárodní den míru, který není jen mezinárodní, ale dokonce i světový. Tento den totiž může být také označován jako světový den míru. Už jen to napovídá o tom, o jak důležitý den jde. Tento den již řadu let připadá na 21. září. Přesněji tento den jako světový den míru oficiálně schválila rada OSN v roce 2001. Slaví se však mnohem déle a to již od roku 1981. V tento den bychom měli nejenom oslavovat mír, ale také si i připomenout oběti, které přinesla válka.

Jak se můžete do oslav dne míru zapojit?

Každý z nás se může nějakým způsobem zapojit. Alespoň tento den bychom neměli projevovat nenávist, nehádat se s blízkými přáteli a ani s rodinou. Dále také můžeme svým dětem vysvětlit, co takový mír znamená. Nejlepší ovšem bude, když se projevů nenávisti budeme pokoušet vyvarovat napořád a ne jen právě v tento den. Je také možné, že se právě ve vašem městě bude k příležitosti tohoto mezinárodního dne, konat nějaká akce. To již ale určitě zjistíte na stránkách vašeho města.