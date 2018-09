Dnes je Mezinárodní den bez aut

Vyměňte auto za kolo! Ano, i tak by se tento mezinárodní den dal pojmenovat. Tento den připadá na 22. září a spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16. září. Ptáte se, k čemu tento den slouží? Jde právě hlavně o to, uvědomit si, do jaké míry vlastně musíme jezdit automobilem a popřemýšlet, zda by auto nešlo v některých případech vyměnit za jinou, ekologičtější dopravu. Právě v tento den, bychom si měli uvědomit, jaký dopad mají výfukové plyny na naše životní prostředí.

Jakých akcí je možné se v tento den zúčastnit?

Do mezinárodního dne bez aut je zapojeno přes tisíc měst, je tedy velká pravděpodobnost, že i ve vašem městě je možné se zapojit do nějaké akce. Pokud jste, nebo se chystáte do Prahy, tam jsou opravdu velké možnosti. Například se můžete zúčastnit cyklojízd. Jde o policií povolenou akci a několika ulicemi, které jsou uzavřené, projíždí několik stovek cyklistů. Některé pražské ulice se dokonce také zcela uzavřou a změní se tak v pěší zóny. Zkrátka možnosti využití tohoto dne jsou opravdu veliké, tak rozhodně neseďte doma a vyrazte se někam projet na kole.