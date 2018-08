Deset nejběžnějších onemocnění psů

1. Průjem

Průjem je velmi běžný zdravotní problém u vašich čtyřnohých kamarádů. Často může být zapříčiněn špatnou stravou nebo reakcí těla na potravu, se kterou si trávicí trakt nedokázal poradit. V některých případech může být ale důvod průjmu vážnější. Průjem, který je doprovázen zvracením, může být příznakem i jiných nemocí.

2. Psincový kašel

Psincový kašel je velmi běžný mezi psy, kteří byli ve psím útulku, u veterináře nebo ve psím hotelu. Stejně jako u lidí se i u psů jedná o virové onemocnění. Původcem je mnoho různých virů, které způsobují podobné klinické příznaky (záchvatovitý kašel, hlenovitý výtok z očí a nosu) Nejčastějšími původci je Adenovirus a Virus parainfluenzy psů. V některých případech můžou sliznici, která je již poškozena viry, napadnout bakterie, které průběh nemoci zhoršují.

Bohužel to není nic, čemu by se mohli psi vyhnout. Ačkoliv psincový kašel zní závažně, je to ekvivalent k našemu běžnému nachlazení. Nejlépe jak se o zvíře postarat je nechat ho v klidu, podávat mu protizánětlivé léky a léky podporující odkašlávání. Samozřejmostí je podávání mokrého krmení a dostatek vlažné vody. Pokud obtíže neustávají, je nezbytná antibiotická léčba.

3. Zánět zvukovodu (otitída)

Záněty zvukovodů jsou velmi běžné u psů, kteří tráví většinu času na zahradě, u psů s klopenýma ušima, stenózou (zúžením) zvukovodů, anebo u psů s relativně vyšším množstvím žláz a chlupů ve zvukovodech. U těchto psů je výskyt jak akutních tak i chronických zánětů zvukovodů mnohem častější. Cizí tělesa (osiny v létě), neoplazie (nádory), ektoparazité (ušní svrab), hypersenzitivita (atopie, kontaktní nebo potravní alergie) jsou také v nemalé míře faktory způsobující u zvířat ušní infekty. Často se do ucha vašeho psa může dostat špína, prach, stéblo trávy, nebo jiný cizí předmět, které mohou být příčinou infekce v uchu psa. Pokud se u psa objeví časté drbání uší a klepání hlavou, může se jednat právě o otitídu z různých příčin. Pro odstranění infekce veterinář předepíše antibiotické ušní kapky. Důležitá prevence zánětu zvukovodu je pravidelné čištění uší. Ideálně čištění uší psů (v menší míře i u koček) by mělo probíhat celoročně, se zvýšenou intenzitou čištění v letních měsících. Ohledně přípravků pro čištění uší psů a koček a návodu jak správně ouška čistit, se prosím vždy poraďte se svým veterinářem.

4. Onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin je nejčastější u starších koček, ale může se vyskytnout u psů a koček v každém věku. Může být vrozené nebo se může vyvinout v průběhu života zvířete. Majitelé psů a koček by měli věnovat zvýšenou pozornost klinickým projevům u svých zvířat, jako jsou zvýšená únava, spavost, menší chuť k jídlu, hubnutí anebo horší kvalita srsti. V případě jakéhokoliv podezření kontaktujte veterináře, jelikož funkčnost ledvin je možno ověřit vyšetřením krve.

5. Onemocnění zubů

Každý se bojí psího dechu, ale zápach z huby není žádná sranda. Jak u koček, tak i u psů se může objevit zubní kámen, onemocnění dásní a zubních kanálků, které vyžadují profesionální zubní čištění. Zubní onemocnění je skvělý příklad toho, že pravidelná prevence je lepší, než následná drahá léčba. Špatný stav dutiny ústní může u zvířat vést k nebezpečným srdečním a ledvinovým onemocněním. Zvykejte proto svoje koťátka a štěňátka, že čištění zubů je běžná péče a ochraňte je před možnými problémy v budoucnosti.

6. Rakovina

Bohužel stejně jako u nás u lidí i u psů se často objevuje ve stáří rakovina. Psi mohou trpět všemi druhy rakoviny jako je lymfom, melanom, rakovina mléčné žlázy, leukémie a další. Léčba rakoviny je ve formě operací, chemoterapie nebo radiační léčby. Jako u všech rakovin je nejdůležitější podchytit nemoc v zárodku. Nepodceňujte proto neobvyklé bulky nebo skvrny na kůži, očích, mléčné žláze atd.

7. Blechy a klíšťata

Blechy, jak už asi víte, se mohou objevit během života každého psa. Můžete se jich jednoduše zbavit správnými přípravky, které můžete zakoupit u svého veterináře nebo ve zvířecích obchodech.

Klíšťata mohou být závažnější problém. Nakažená klíšťata, která se nachází v České republice, mohou způsobovat vážné zdravotní problémy pro vašeho psa.

8. Zlomeniny

Zlomeniny u psů a koček jsou častým následkem traumat, jako jsou např. pády z výšky, srážky s automobilem, ale také důsledek nádorů a zánětů kostí. Příznaky zlomenin kostí, hlavně v oblasti končetin budou u většiny případů celkem jasné – kulhání, krevní výron anebo otok v místě potencionální zlomeniny, deformace končetiny, v případě zlomenin obratlů – jsou to obrny končetin, neschopnost pohybu, v případě zlomenin lebečních kostí – bezvědomí, křeče, epileptické záchvaty.

9. Katarakty (šedé zákaly)

Šedý zákal je problémem především starších psů. Šedý zákal stejně jako u lidí může ovlivnit zrak psa v celkem podstatné míře. Nemusí to být problém pouze u starých psů, může se vyskytnout po tom, co si oko prošlo traumatem nebo může být způsobený onemocněním. Šedý zákal se může objevit po narození psa nebo se vyvinout během prvních pár týdnů života štěněte.

10. Artritida

Artritida je velmi běžná u starších psů. U každého 1 z 5 psů v ČR se během života objeví artritida nebo osteoartritida. Artritida je zánět nebo otok kloubů. Příčinou může být abnormální vývoj kosti nebo kloubu, nestabilita okolních vazů a šlach, úraz a následné poškození kloubu, infekce, autoimunitní poškození kloubů. Při léčbě artrózy se používají jak protizánětlivé léky, tak i látky vyživující a chránící poškozenou chrupavku. Příznaky mohou být, že pes pomalu vstává (především po ránu nebo v chladnějším prostředí) a je méně aktivní, nežli býval. Často je velmi těžké určit, zda pes trpí artritidou. Prvním příznakem artrózy u vašeho pejska může být neochota k pohybu, problém s vyskočením na gauč nebo do kufru auta, pomalejší chůze po schodech anebo vylehčování jedné z končetin. Pokud byla u vašeho zvířecího kamaráda artritida diagnostikována, mohou cvičení, neklouzavé podlahy, masáže, správná váha psa a protizánětlivé léky pomoci k jejímu šetrnějšímu průběhu.