Datle jako skvělá náhražka sladkostí

Stále hledáte nějaké opravdu sladké ovoce, které by i vašim ratolestem připomínalo chuť sladkostí? Pak vám můžeme jen doporučit zkusit ochutnat exotické ovoce, které jistě znáte pod názvem datle. Pro toto ovoce je více než typická opravdu sladká chuť a v obchodech je s největší pravděpodobností nalezneme pouze v jejich sušené formě. Kromě sacharidů jde o ovoce velmi bohaté i na další vitamíny, není tedy důvod váhat s jejich nákupem.

Odkud se datle berou?

Jedná se o plody stromu s názvem datlovník pravý. Datle vypadají jako malé bobule, které mohou hrát doslova všemi barvami. Setkat se můžeme s bobulemi žlutými, oranžovými, červenými, ale výjimkou nejsou ani plody zbarvené do černa. Samotný strom je vysoký kolem 30 metrů a sklidit z ní bez problémů můžeme sklidit i na 100 kg datlí. Zemí původu pro toto exotické ovoce je Přední Asie, čili Mezopotámie.

Přirozený výskyt tohoto exotického ovoce

V dnešní době se datle přirozeně vyskytují především v pouštních a subtropických oblastech. Mezi největší producenty tohoto ovoce se bezpochyby řadí například Irák, Tunisko či Španělsko.

Náhražka sladkostí i vitamínová bomba

Kromě toho, že pro datle je velmi typická sladká chuť, jde také o ovoce, které je velmi bohaté na všechny možné vitamíny. Nalezneme v nich vitamíny A, B ale také například měď, železo či velký obsah draslíku. Díky obsahu těchto složek jsou datle doslova skvělým zdrojem energie, díky datlím zkrátka nikdy nebudete vyčerpáni. Díky obsahu draslíku se budete cítit skvěle vyrovnaní a vaše nervy budou vždy pevné jako skála. To ale rozhodně nejsou všechny pozitivní účinky tohoto zázračného exotického ovoce. Dokáží totiž snižovat i krevní tlak, obsahují vápník, který je skvělý pro vaše kosti i zuby. Zkrátka jde opravdu o dokonalou formu lehké svačinky.

Jak datle konzumovat?

Jak jsme již zmiňovali v úvodu, s datlemi se na prodejních pultech nejčastěji setkáváme ve formě sušené. Proto je také velmi dobré je konzumovat samotné, jako pochoutku. Stejně tak dobře můžeme konzumovat i datle čerstvé nesušené. Výborně s nimi ale také můžeme doplnit bílý jogurt či tvaroh a pochutnat si tak například na skvělé snídani. Pokud bychom se vydali na dovolenou do Arabských států, datle bychom tam nejspíše viděli jako nedílnou součást tamní kuchyně. Z jejich šťávy se zde například mimo jiné vyrábí skvělý datlový med, či z datlí sušených se mele mouka.

Lze si datle vypěstovat v našich podmínkách?

V případě, že se vám nechce chodit pro datle do obchodu a rádi byste si tyto plody vypěstovali v pohodlí vašeho domova, čeká vás velmi náročná cesta. Samotný datlovník je samozřejmě možné pěstovat i v našich podmínkách, s plody to je však již složitější. Datlovník totiž začíná plodit přibližně až po třiceti letech pěstování a to rozhodně není poslední zádrhel. Tato palma totiž patří mezi palmy dvoudomé. K tomu, abychom se dočkali plodů, potřebujeme pěstovat zároveň samčí i samičí rostliny. Jedná se tedy o velmi náročný a zdlouhavý proces a na jeho konci nám stejně nikdo nedokáže zaručit to, že se plodů nakonec dočkáme. Datlovník vám tedy doporučujeme pěstovat pouze z okrasného hlediska a pro datle i nadále chodit do regálů obchodů.