Co vše víte o pěstování andělských trumpet?

Brugmansia suaveolens, durman neboli andělská trumpeta je krásná rostlina, o které jste ještě možná ani neslyšeli a to je opravdu velká škoda. Jde totiž o nádhernou, majestátnou květinu, kterou můžete pěstovat v nádobě ale i v květináči.

Jak brugmansii poznáme na první pohled?

Spíše než nenápadnou okrasnou květinu na zahradě hledejte keř, který se v našich podmínkách může klidně dorůst až do výšky dvou metrů. Pokud však brugmansii budete hledat v Jižní Americe, hledejte keř mnohem větší. V těchto podmínkách se totiž dorůstá až do výšky devíti metrů. A teď se již dostáváme k jejím krásným květům. Ty mají trubkovitý tvar a právě odtud pochází český název rostliny. Na tyto krásné květy dávejte však pozor! Obsahují totiž velmi prudký jed, který by pro vás mohl být i smrtelným.

Jak tuto krásku pěstovat?

Při pěstování andělských trumpet doporučujeme využívat spíše možnost vysazení rostliny do nádoby. I když je pravdou, že jednoletým druhům se může dobře dařit i v záhonku. Obecně ale platí, že v místních podmínkách se rostlině bude spíše dařit v přenosné nádobě. Tuto květinu řadíme mezi ty, které milují teplo a naopak doslova nesnáší mráz. S příchodem podzimu rostlina začne shazovat své listy a právě v tuto dobu je dobré andělskou krásku vzít a umístit jí nejlépe chladné a tmavé místnosti. Může ale také nastat situace, ve které rostlina nasadí květy až v pozdím létě a díky tomu ještě i s příchodem podzimu má poupata. I tato situace se však dá lehce řešit. Rostlinu pouze naopak umístíme do světlé místnosti nebo do nějaké zimní zahrady.Velmi důležitým krokem, bez kterého by přezimování rostliny nebylo možné, je omezení zálivky. Nebojte se zálivku omezit opravdu na minimum. Můžeme v podstatě říci, že rostlinu budeme v době od ledna až do března držet téměř na suchu. Nebojte, rostlina rozhodně neuschne a právě naopak se vám za tuto péči odvděčí. Rostlina je poměrně náchylná k napadání různými parazity a to převážně neoblíbenými mšicemi a sviluškami. Je proto nutné na rostlinu dávat pozor a v případě napadení rychle zasáhnout.

Jakou zvolit půdu?

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně statnou rostlinu, je důležité vybrat pro ni správnou půdu. Nejvíce se jí bude dařit spíše v těžším substrátu, který bude obsahovat větší množství jílu. Brugmasii je dobré přesazovat alespoň jednou za dva roky, ale myslete na to, že každoročně bychom k rostlině měli přidat trochu čerstvého substrátu obohaceným o kvalitní hnojivo.

Můžeme brugmansii pěstovat i v bytových podmínkách?

V tomto případě vás musíme zklamat. U této krásky to opravdu není vhodné, a to zejména kvůli jejímu vzrůstu. V bytě by se jí opravdu dobře nedařilo. Pokud ale máte alespoň balkon, zde jí můžete přes léto naprosto v klidu umístit, ale myslete na to, že vám rostlina nejspíš zabere opravdu celý balkon. Za ideální místo proto pro rostlinu považujeme zahradu, kde jí umisťujeme na místo dobře chráněné před rozmary přírody a to hlavně před velkými poryvy větru.

Jak je to s jejím nebezpečným jedem?

Jak jsme již zmiňovali v úvodu, rostlina disponuje také velmi silným jedem. Pokud s ní však budete nakládat s opatrností, rozhodně se není čeho obávat. Dávejte však opravdu pozor, jed působí poměrně rychle a vede k silným halucinacím, které v krajním případě mohou vést až k smrti.