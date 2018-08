Co si počít s přebytkem rajčat?

Troufneme si tvrdit, že letos je úroda rajčat opravdu velmi bohatá. Teplé počasí zkrátka úrodě opravdu přeje. Rajčata snad pěstuje téměř každý, kdo má zahrádku. Jde o jednoleté rostliny, které v případě, že se jim daří, plodí klidně i na stovky vynikajících rajčátek. Rajčata jsou velmi oblíbená i díky vysokému obsahu vitamínů. Co ale dělat, když rajčata nestihnete zpracovat? V dnešním článku si prozradíme pár skvělých tipů, které si jistě zamilujete.

Vyzkoušejte si vyrobit domácí passatu

Co to vlastně passata je? Mnoho z vás si může myslet, že je to v podstatě to samé jako rajský protlak. To ale není tak úplně pravda. Jde sice o hustou omáčku z pasírovaných rajčat. Na rozdíl od protlaku v passatě nenaleznete nic jiného než rajčata. Protlak je vyroben z rajčatového koncentrátu, ve kterém se mimo jiné nachází i dochucovací složky. Není to rozhodně ale tak, že by protlak byl něco špatného. Passata se hodí spíše do italských jídel a naopak protlak najde své využití v domácí, české kuchyni. Když budete tedy například připravovat poctivou rajskou omáčku, nebojte se protlak použít.

A jak tedy vyrobit rajčatovou passatu doma?

Na tuto lahůdku si připravte klidně i přezrálá rajčata, to výsledku rozhodně neuškodí. Umytá rajčata poté dejte do hrnce, mírně podlijte vodou a rozvařte. Dejte pozor, aby se vám rajčata nepřipálila, raději je duste na mírném ohni za častého míchání. Rozvařenou směs poté nechte vychladnout a následuje jejich pasírování. K pasírování vám bohatě postačí klasické síto, které jistě doma najdete. Takto propasírovaná rajčata přelijte do zavařovacích sklenic a zavařujte asi 20 minut při teplotě 80°C.

Můžete také zkusit domácí kečup

Kečup je pochutina, kterou většina domácností ve své lednici určitě najde. Pokud ale nechcete kupovat kečup v obchodech a máte velkou úrodu rajčat, nemůžete udělat nic lepšího, než si kečup vyrobit doma. A jak na to? Rozhodně se toho nebojte, nejde o nic složitého ani časově náročného. Na výrobu domácího kečupu budete potřebovat:

kousek skořice

¼ lžičky sušeného chilly (pokud chcete mít kečup sladký, papričku vynechte)

¼ lžičky hřebíčku

¼ lžičky drceného nového koření

90 ml octa

1,25 l rajčatového pyré

6 lžic nasekané cibule

50 g krystalového cukru

½ lžičky mořské soli

Koření si vložíme do tzv. čajového víčka, abychom ho neměli volně ve směsi. V rendlíku přivedeme k varu ocet a poté ho dáme pryč z ohně. Dále si připravíme hrnec, do kterého dáme rajčatové pyré spolu s cibulí, přivedeme k varu a na mírném ohni vaříme až do úplného změknutí cibule. Nezapomínáme směs často míchat, abychom nic nepřipálili. Z připraveného octa vyndáme koření a ocet přidáme do směsi rajčat a cibule, přidáme cukr, sůl a za stálého vaření důkladně promícháme. Dále ještě přibližně hodinu vaříme. Směs by měla mít mírně tuhou konzistenci, ale stále musí trochu téct, abychom jí mohli přelít do připravených sklenic. Takto připravený domácí kečup nám v lednici vydrží kolem dvou týdnů.

Výborná jsou i sušená rajčata!

Takto upravená rajčata jsou opravdu skvělá! Dají se použít jako přísada do spousty jídel, ale také se dají jen tak mlsat večer ke skleničce vína. Jejich cena v obchodech je ale poměrně vysoká, a tak proč se do jejich výroby nepustit doma? Na domácí sušená rajčata budete potřebovat:

1 kg cherry rajčat

olivový olej dle chuti

2 čajové lžičky balzamikového octa

1 polévkovou lžíci třtinového cukru

4 stroužky česneku

1 polévková lžíce sušeného tymiánu

Začneme tím, že si na 100°C předehřejeme troubu. Poté podélně přepůlíme rajčata a dáme je na plech, který předem vyložíme pečícím papírem, aby se nám rajčata nepřipálila. Takto vyskládaná rajčata polijeme olejem a octem, přidáme cukr, česnek a tymián. Takto připravená rajčata pečeme nejméně 4 hodiny. Takto sušená/pečená rajčata jsou určena k okamžité spotřebě.

Náš tip: letošní léto doslova vybízí k sušení venku. Pokud máte větší rajčata, vyjměte z nich lžičkou střed (ten přidejte třeba do kečupu), vyskládejte na podložku a zakryjte síťkou proti hmyzu. Sušení bude trvat asi 3 dny. Sušená rajčata můžete napěchovat klidně i pokrájená do skleničky a zalít olivovým olejem (přidat můžete oblíbené koření, česnek a podobně). Takto prodloužíte jejich trvanlivost. Jsou ale tak dobrá, že je jistě sníte mnohem dříve.