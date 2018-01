Co s přebytky cukroví?

Podle průzkumu Z farmy domů letos peklo doma vánoční cukroví 77 procent lidí, dalších 17 procent ho koupilo. Zbytek jej dostal od příbuzných či známých nebo se obešel úplně bez něj. Většina lidí během svátků vánoční cukroví zkonzumuje, kde ale končí zbytky?

Přebytek cukroví = vyhozené peníze

Přes 72 procent respondentů utratí za vánoční cukroví do jednoho tisíce korun. 65 procent respondentů tvrdí, že jim napečené nebo koupené vánoční cukroví nezbyde žádné, 19 procent zbytky vánočních cukrovinek zamrazí a jen dvě procenta je rozdají. Téměř 10 procent dotázaných vánoční přebytky cukroví vyhodí. „Pečivo, mezi které vánoční cukroví spadá, patří v Česku dlouhodobě na vrchol žebříčku nejvíce vyhazovaných potravin. Ročně se v Česku celkem vyhodí 356 835 tun pečiva, domácnosti se na tomto plýtvání podílejí 109 273 tunami. Důvodů k vyhození vánočního cukroví je hned několik, v první řadě je to neodhadnuté množství, dále je to i schraňování napečeného cukroví na Štědrý den, po jeho uplynutí ale většina lidí cukroví už tolik nejí. Někteří lidé obohatí cukrovím ještě silvestrovskou tabuli, potom už ale nezkonzumované cukroví míří do odpadků,“ popsal Martin Prokop, autor projektu zfarmydomu.cz, jehož cílem je zamezit plýtvání potravinami a naučit spotřebitele zodpovědnému přístupu k potravinám.

Možností, jak naložit se zbylým vánočním cukrovím, je celá řada

„Zamrazování vánočního cukroví je ve velké většině případů pouze oddalování jeho vyhození. Lepší způsob, jak naložit s přebytky, je věnovat je hned po svátcích do azylových domů, nemocnic nebo lidem bez domova,“ doporučil Martin Prokop.

Zvěř cukrovím nekrmte!

Lidé nosí zbytky cukroví i do lesů a lesních zookoutků, chtějí tak v zimních měsících přilepšit jejich zvířecím obyvatelům. Zvířatům ale vánoční cukroví neprospívá. Například v zookoutku v pražské Malé Chuchli kvůli neukázněnosti návštěvníků koncem roku uhynula dvě zvířata. „Velké množství pečiva, které zvířata pozřou, jim způsobuje zažívací problémy, které mnohdy vedou až k jejich úhynu. V případě, že jim chtějí návštěvníci přilepšit, mohou pochutiny odevzdat pracovníkům nebo je nechat odložené na určených místech. Nikdy by ale neměli krmení vhazovat rovnou do výběhů se zvířaty,“ upozorňují na svých stránkách Lesy hlavního města Prahy.