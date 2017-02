Co možná nevíte o mouce.

Že již dávno nejsme odkázáni pouze na jeden druh mouky, to jistě víte a určitě jste také slyšeli o mouce bezlepkové, špaldové, celozrnné či vysokolepkové. Máte ale zmatek v tom, jak a kdy tyto mouky použít? Na jaké vaření se která mouka hodí více? V dnešním článku se vám tyto druhy mouky pokusíme představit blíže a udělat vám jasno, kdy je nejvhodnější určený druh použít.

Bezlepková mouka – jediná možná léčba celiakie

V případě tohoto onemocnění je jedinou možnou léčbou dodržování bezlepkové diety. K tomu, abychom tuto dietu mohli správně dodržovat je naprosto nezbytné do svého jídelníčku místo mouky klasické zařadit mouky bezlepkovou. Tato mouka naprosto skvěle dokáže nahradit mouky běžné. Můžeme z ní tedy upéct jakékoli slané, či sladké pečivo, použít jí k zahuštění omáček… Zkrátka rozhodně nepoznáte rozdíl. A jak se taková mouka vyrábí? Bezlepková mouka se samozřejmě musí vyrábět z potravin, které zásadně neobsahují žádný lepek a s nejvyšší pozorností jsou samozřejmě také baleny. V případě zakoupení bezlepkové mouky máte tedy naprostou jistotu, že jde o produkt, který vám při případné celiakii rozhodně neublíží.

Vysokolepková mouka, aneb jak upéct nejlepší pizzu



Tento druh je naprostý opak mouky výše zmiňované – tedy bezlepkové. Tento druh je nejlepší volbou při pečení téměř všech druhů italského pečiva. V případě, že chcete upéct tu nejlepší pizzu, foccaciu, ale i jiné pečivo, bude tato varianta tou nejlepší volbou. Jedná se o pšeničnou mouku, která se zkrátka doporučuje pro téměř všechny druhy kynutého pečiva, protože obsah lepku nám zajistí to, že se těsto bude hezky táhnout a mnohem lépe se nám bude zpracovávat.

Zlatá střední cesta – žitná mouka



Jedná se o druh, který se řadí mezi mnohem lépe stravitelné než je pro naše tělo mouka klasická – pšeničná. Snadnou stravitelnost zajišťuje především to, že žitná mouka obsahuje jen zanedbatelné množství lepku a právě to zajišťuje její snadnou stravitelnost.

Tento druh se ale ještě rozděluje dále a to na:

žitnou mouku výražkovou, která se skvěle hodí pro pečení chleba

která se skvěle hodí pro pečení chleba žitnou mouku chlebovou, která má naprosto stejné využití jako druh výše zmíněný

která má naprosto stejné využití jako druh výše zmíněný žitnou mouku tmavou, která se ještě dále dělí na jemnou, celozrnnou jemnou a celozrnnou hrubou

Kterou mouku použít na přípravu jíšky?



Jíška je bezpochyby nedílnou součástí námi připravovaných pokrmů. Jak také jinak zahustit omáčku k nedělnímu obědu? K její přípravě je doporučeno použít klasickou hladkou mouku a to hlavně proto, aby naše omáčka byla co možná nejvíce jemná. Jíšku ale není nemožné připravit i z mouky hrubé či polohrubé, jen pak musíte počítat s tím, že omáčka či polévka bude mít o něco hrubší konzistenci.

Špaldová mouka, není to jen módní výstřelek?



Špalda se bez pochyby řadí mezi mnohem více zdravé a lépe stravitelné varianty na rozdíl od klasické pšenice. Právě díky lehčí stravitelnosti je mnohem více vhodná i pro lidi alergické, kteří by právě s ní měli nahrazovat mouku pšeničnou. I tento druh mouky však obsahuje lepek, proto by lidé trpící celiakií měli opravdu používat výhradně jen mouku bezlepkovou. Pokud však nechcete používat k pečení pouze mouku špaldovou, vůbec se nemusíte bát mouku na půl kombinovat s klasickou pšeničnou variantou.