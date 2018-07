Co je lepší: Plastová nebo dřevěná okna?

Úspora energií je v dnešní době velice skloňovaným pojmem. Jak jí dosáhnout? Ve hře je celá řada faktorů včetně výměny oken. Především v mnoha starších domech totiž uniká teplo okny. Tyto úniky mohou vysoké a dosahovat až čtvrtiny celkového vyprodukovaného tepla. K únikům dochází jak sklem, tak i rámy, které netěsní. Pokud se ale rozhodnete vyměnit okna kvůli tomu, abyste snížili tepelné úniky, jistě si položíte i otázku, zda sáhnout po dřevěných nebo plastových oknech.

Ekologie už není na úkor životnosti

Klasikou jsou dřevěná okna, ale mnoho lidí je přesvědčeno, že tento ekologický materiál má nižší životnost, a navíc je o dřevěná okna nutno se starat. Dnes už ale toto tak zcela neplatí, protože se při výrobě používají kvalitní materiály a postupy jsou tak precizní, že rozhodně nejde o ekologii a krásu přírodního materiálu na úkor životnosti a údržby. Mýtus o nižší životnosti dřevěných oken je od začátku nesmysl – platí jedině v případě, že se o okna nestaráte. V současnosti totiž mohou kvalitní dřevěná okna díky vhodné technologii výroby vydržet i 100 let. Obvykle se na jejich zhotovení užívá smrkové dřevo nebo z exotických dřev meranti. Pro dodržení kvality se musí dodržet trojí máčení.

Bez údržby to u dřeva nejde

Pravidelná údržba je ale třeba, té se nevyhnete ani u moderních dřevěných oken. V tom mají škarohlídi prostě pravdu. Používá se většinou renovační sada, kdy se okna přetírají houbičkou s lazurou, a to jednou za rok nebo za dva. Možné je i ošetření balzámem na dřevo, a to zhruba dvakrát do roka. V budoucnosti pak bude nutné přebroušení a nový nátěr přibližně za 8 let. Nesmíte zapomenout ani na promazávání kování – s tím se ale s jako v podstatě jediným údržbovým úkolem potkáte i u plastových oken.

Výhody a nevýhody dřevěných oken:

+ Ekologický materiál

+ Životnost až 100 let

+ Přírodní povrch, působí teplým dojmem

‒ Nutnost pravidelné údržby

‒ Nátěry asi po 8 letech

Plast je levnější a nemusíte se o něj starat

Druhou variantou oken jsou plastová. Mají výhodu nižší ceny v porovnání s okny dřevěnými. Tento cenový rozdíl činí někdy až 30-40 %, tady ovšem jde o nejlevější varianty v obou případech. Pokud máme na mysli ale kvalitnější varianty, cenový rozdíl už není tak vysoký, může se pohybovat kolem 10 %, což už není tolik. Neobstojí ani argument, že plast je nový materiál, který za sebou nemá tolik zkušeností jako dřevo. První plastové okno totiž vzniklo už roku 1954 a tudíž plast pro toto užití má za sebou 64 let nepřetržitého vývoje. Plastové profily jsou kvalitní. Životnost je vysoká, klidně třeba i 70-80 let, ale třeba po 50 letech dochází k výměně, většinou z tepelně izolačních a estetických důvodů. Kvalitu těchto oken také určuje nejen počet komor rámu, ale i další faktory.

Výhody a nevýhody plastových oken

+ Není nutná žádná údržba

+ Není nutný žádný nátěr

‒ Estetický efekt nikdy není takový jako u dřeva

‒ Materiál není ekologický (to ale dnes není tak zcela pravda, existují už technologie i pro recyklaci plastových okenních rámů, jenom se příliš nevyužívají)

Konečný verdikt

Jak se tedy rozhodnout, zda pořídit plastová nebo dřevěná okna? Obvykle hrají v rozhodování největší roli dvě věci – cena a také estetické preference, toho, kdo okna vybírá. Nelze navíc říci, že by plastová okna byla lepší než dřevěná, nebo naopak. Každé má své výhody a hodí se třeba do jiných typů staveb. Navíc funkční tepelně izolační vlastnosti mají oba typy velmi podobné. Kdo si chce pořídit dřevěná okna, zpravidla skousne fakt, že je nutné je pravidelně udržovat. V podstatě se dá říci, že hlavní jsou preference a pak nastupuje finanční kritérium – někdo by rád dřevěnou klasiku, ale cenový rozdíl je pro něj velkým břemenem, tak nakonec sáhne po plastu. Rozhodně ale nejde o válku, co lepší nebo nikoli.