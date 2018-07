Cítíte se unaveni?

Nedostatek energie a únava mívá příčiny, které provází různé pocity a problémy. Potkat to může kohokoliv – doba je rychlá a žádá si spoustu naší pozornosti. Ta nás může až vyčerpat a vyčerpaní nemáme šanci upnout na něco pozornost. Je to začarovaný kruh, ale nebojte! Pomoc existuje už více jak 100 let. Díky Bachově terapii víme, jak zakročit.

„Tempo současné společnosti v nás může vyvolávat pocity únavy a nejen vyvolávat. My můžeme vyčerpaní skutečně být. Takové pocity únavy se mohou objevit kdykoli v průběhu dne. Bývají přechodné, ale zpomalují naši činnost a odpoutávají naši pozornost,“ říká terapeutka Romana Kotěrová, odbornice na Bachovu terapii.

Bachovu terapii si můžeme představit jako výluhy z 38 planých květů, které jsou následně konzervovány v bio koňaku. „Každý květ dokáže pomoci s jiným problémem, záleží pak už jen na našich potřebách. Vhodné jsou proto takzvané kombinované esence, které už také řeší konkrétní problém“ říká terapeutka. Bio-Bachovky ve formě esencí, roll-onů nebo interiérových parfémů pak dokážou pomoci našemu zdraví, energii a statečně nám mohou pomáhat v zátěžovém období. Zjistěte proto, jak Bachovu terapii účinně aplikovat právě na váš problém.

Nedostatek energie a vitality

Je běžné, že ve stejnou dobu během dne pocítíte únavu a nedostatek energie. Po poledni anebo s nadcházejícím večerem je totiž ta část dne, kdy vaše tělo potřebuje znovu získat nějaký impuls, protože váš den ještě není u konce. Ještě vás čekají povinnosti. Ale energie chybí.

Co s tím? Esence Hořčice rolní pomáhá ve chvílích ztráty morálky, disciplíny a elánu. Navrací radost, dává vnitřní stabilitu a mír. Pomáhá při pocitech deprese a beznaděje bez jasných příčin a pomůže vám získat jasný pohled na věc. V lékárně můžete získat také již připravenou kombinaci esencí, která pomáhá znovu získat energii a nadšení v každém dni.

Kombinovaná esence Energie a její vliv na emoce:

Zeměžluč obecná: je vhodná pro ty, kteří neumí říci ne a neumí požádat nebo přijmout pomoc.

Habr obecný: dodává energie v období, kdy jsme unaveni z činností, které nás čekají.

Dub letní: pomáhá svoji energii využít na situace, které si to vyžadují a zbytečně se nevyčerpáváme marně energii.

Růže šípková: pomáhá bojovat s apatií a posiluje radost a chuť do života, aby náš život byl veselý a aktivní.

Olivovník evropský: pomáhá navrátit energii po psychickém nebo fyzickém vyčerpání.

Obtížnost při plnění každodenních úkolů

Pocity únavy se mohou projevit obtížemi soustředění a provádění úkolů, které se vám za běžných okolností zdají nenáročné. Věci, které se vám v normálním čase zdají být jednoduché, se pak stávají problémem. Nedostatek energie a pocit únavy mohou být zdrojem těchto jevů.

Co s tím? Používejte kombinaci esencí pro dodání energie jako kúru po dobu minimálně jednoho měsíce. Pokud se cítíte slabí nebo máte pocit, že vaše energie je zcela spotřebována, použijte Bachovy esence ve formě roll-onu, abyste získali okamžitý impulz na dokončení svého úkolu.

Nedostatek motivace

Pocit únavy je často doprovázen nedostatečnou motivací. Zatímco váš den nebo týden končí, už nemáte sílu ani motivaci k činnostem, které vás za normálních okolností potěší. Nemůžete se tak odreagovat a mentálně i fyzicky zrelaxovat.

Co s tím? Když nedostatek energie potlačuje veškeré nutkání nebo motivaci k posunu vpřed, použijte kombinovanou esenci pro dodání motivace, která vás přiměje k dosažení vašich cílů. Současně používejte esenci pro dodání energie, abyste se znovu navrátil impulz a chuť potřebný k překročení tohoto období. Esence ve formě roll-onu dokáží zdůraznit efekt esencí, a to v jakoukoliv denní dobu.

Vyčerpání a únava

Pocit vyčerpání má mnoho společného s pocitem úplného vyprázdnění své energie. I ty nejjednodušší každodenní činnosti totiž vyžadují vaše velké úsilí. Cítíte, že jste neustále vyčerpaní a již nemáte žádné rezervy. Tato situace vás někdy vede k únavě a pocitu, že už to nemůžete dál zvládnout. Můžete mít až pocit deprese a únavy spojené s nedostatkem energie a vitality, které tělo a mysl nyní potřebují.

Co s tím? Chcete-li bojovat proti této nepříjemnosti, užívejte denně kombinaci esencí proti depresi, dokud nezaznamenáte zlepšení tohoto pocitu duševní únavy. Pro rychlejší návrat přívalu energie se doporučuje i zde využít kombinaci esencí pro dodání energie, která spolu s roll-onem poskytne jak energii, tak psychickou svěžest potřebnou k vymizení této únavy.

Kombinovaná esence Deprese a její vliv na emoce:

Hlodáš evropský: je vhodná pro ty, kteří potřebují dodat odvahu a nevzdávat situace.

Kaštanovník jedlý: pomáhá dodat sílu, najít světýlko na konci tunelu v období deprese, smutku.

Snědek chocholičnatý: pomáhá se vypořádat se situací, kterou doprovází nějaký šok, trauma a přináší úlevu, útěchu.

Růže šípková: pomáhá bojovat s apatií a posiluje radost a chuť do života, aby náš život byl veselý a aktivní.

Hořeček nahořklý: pomáhá navrátit optimismus.

Hořčice rolní: vhodná v období smutku a bojuje proti náhlým pocitům deprese, splínu apod.

Vrba bílá: pomáhá bojovat s pocity zatrpklosti.

Popudlivost a podráždění

Vyčerpání často jde ruku v ruce s projevem podráždění. Vaše trpělivost se snižuje a váš práh tolerance také. Pochopení sebe sama se stává komplikovaným a vaše reakce se mohou zdát nepřiměřené.

Co s tím? Bojujte s touto podrážděností pomocí kombinace esencí pro potlačení hněvu, abyste pracovali na svých emocích do hloubky a zabránili chvílím podráždění. Účinek esencí můžete umocnit Aura parfémem Konflikt, který zklidní atmosféru a umožní vám rychleji se vrátit k vnitřní pohodě.