Čím natřít dřevěný plot?

Dřevěný plot je parádní záležitostí, ale vyžaduje také určitou péči v podobě pravidelných nátěrů. Už v okamžiku, kdy dřevěný plot pořizujete, měli byste se zamyslet nad tím, čím ho budete natírat. Důležitým kritériem při výběru nátěru je hlavně dostatečná ochrana dřeva a samozřejmě životnost nátěru.

Bez fermeže to nepůjde

V úvodu musíme podotknout, že jeden nátěr k ochraně dřevěného plotu rozhodně nestačí. Vyplatí se natírat minimálně dvakrát, chcete-li delší životnost, potom i třikrát. Pro zvýšení životnosti je dobré ošetřit dřevo mořidlem či základovým napouštědlem. Zajistíte si tak dobrou nasákavost, odolnost proti poškození i hmyzu. Starou dobrou fermež čili lněný olej těžko něco nahradí. Pokud ji použijete, vyplatí se to. Jednak porézní dřevo dobře zakonzervujete a výrazně zvýšíte jeho ochranu a potom také snížíte spotřebu laku i počet vrstev nátěru.

Lazury umožní dřevu dýchat, laky ho uzavřou

Obvykle výrobci doporučují lněný olej jako základ. Měli byste se řídit jejich doporučeními. Potom je nutné nechat plot zaschnout. U nátěrů lazurou byste měli základní penetraci zajistit dvěma až třemi nátěry. Po každém nátěru je třeba nechat plot vždy 24 hodin schnout. Po prvních dvou je dobré povrch zbrousit smirkovým papírem, aby nedocházelo ke třepení. Pak by měl následovat třetí nátěr. U lazur zajistíte ochranu dřeva, ale materiál zároveň dokáže dýchat, tedy podle počasí buď nasávat nebo naopak uvolňovat vlhkost. Krycí barva nebo bezbarvý lak toto neumožní, protože povrch dřeva se nátěrem dokonale uzavře. Bezbarvý lak nebo krycí barva tímto způsobem vytvoří výborně omyvatelný povrch, na který se prakticky nechytají nečistoty, což se ovšem o lazuře říci nedá. Na základ se dá použít i syntetická barva.

Kdy je lepší vodou ředitelný a kdy rozpouštědlový lak?

Chcete-li kombinovat vodou ředitelné a syntetické čili rozpouštědlové laky a barvy, měli byste se nejdříve informovat u výrobce, zda to je možné. Jinak by vás mohlo čekat nepříjemné překvapení, že by se jednotlivé vrstvy začaly odlupovat. Vodou ředitelné laky a lazury příliš nepáchnou. Můžete se spolehnout, že rychle uschnou, dobře se s nimi manipuluje. Nevýhodou je, že podklad, tedy váš dřevěný plot musí být naprosto dokonale odmaštěný. U syntetických laků a barev samozřejmě také provedeme očištění, ale případné drobné zbytky nečistot nejsou tak velkým problémem. Proto se syntetické barvy hodí na renovaci dřevěného plotu, který již byl natřený a například se ho nepodařilo dokonale obrousit.

Jak dopadne souboj lak versus lazura?

Lazura pronikne do struktury dřeva a dokáže ho dobře chránit, obsahuje barevné pigmenty. Laky pigmenty nemají a vytvoří na povrchu dokonalý hladký, matný či leskly film. Pro spojení vnitřní ochrany a impregnace dřeva (lazury) a vnějšího ošetření (lak) se užívají silnovrstvé lazury spojující obě tyto vlastnosti.