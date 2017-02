Chováme mini krevetky

Uvažujete o pořízení mini krevetek do akvária, ale stále si nejste pořízením úplně jistí? V dnešním článku vás ubezpečíme o tom, že se rozhodně není čeho obávat a do chovu se můžete směle pustit. Chov krevetek se totiž v posledních letech stává velmi populární a v akváriích můžete spatřit nespočet různých druhů a barevných variací.

Zvolte správnou velikost akvária i počet krevetek

Tyto krevetky jsou velice často chování v tzv. mini akváriích, protože se obvykle dorůstají do velikosti v rozmezí od 1 do 5 cm. Existují krevetky, které se živí jen řasami, avšak převládají druhy, které preferují živočišnou stravu a řasy si dají jen v případě nouze. Celý ekosystém akvária je velmi náchylný k nějakým změnám a proto vyžaduje opravdu častou péči. Myslete na to, že krevetky by nikdy neměly být chovány v akváriu o menším objemu než je 10 litrů. Téměř všechny druhy krevetek jsou velmi náročné na kvalitu vody. Dokonce v případě, že voda v akváriu bude obsahovat amoniak a nitrid, krevetkám hrozí riziko úhynu. Správné pH vody vždy záleží na konkrétním vybraném druhu, obecně lze ale říct, že jim bude vyhovovat pH okolo 6,5 – 7,5. Stejně tak záleží na druhu i ideální teplota vody, naprosté většině z nich se ale daří při 15 – 28 °C.

K jakým živočichům lze krevetky přidat?

Nikdy nesmíme malé řasožravé krevetky přidat k rybám, které by je mohly sežrat. Není však snadné s přesností určit, které druhy ryb lze považovat za bezpečné. Mini krevetky se rozhodně nehodí k cichlidám, výjimku tvoří pouze ty nejmenší druhy. Může však nastat problém opačného rázu a to v případě, kdy dravé krevetky chováme společně s rybami. V případě, že krevetky nedostanou svou masitou stravu, mohou na to doplatit právě malé ryby. Zvážit je tedy třeba možnost samostatného chovu krevetek.

Správná technika a vybavení akvária

Správné vybavení akvária se příliš velkým způsobem neliší od standartního vybavení akvária. Můžeme v klidu použít běžné dekorace, substrát i techniku. V případě, že v akváriu máme filtr, musíme zamezit případnému nasátí krevet. Vstup do filtru je tedy dobré zakrýt například molitanem či jiným jemným materiálem. Krevetky bývají velmi často plaché, proto je vhodné jim do akvária umístit dostatečné množství všech možných úkrytů.

Bližší představení – krevetka červená var. RED CHERRY

Tento druh krevetky se řadí mezi ty nejméně náročné a proto je vhodný i pro ty, kteří s chovem krevetek začínají. Jedná se dokonce o jeden z nejméně náročných a nejlépe množitelných druhů vůbec. Navíc jde o čilou a neskrývající se krevetku. Několik málo těchto krevetek může dobře přežívat i v akváriu o objemu 5 litrů, lepší však je chovat je v akváriích o objemu kolem 12 litrů. V akváriu by mělo být dostatek možných úkrytů a pozor musíme dávat také na to, aby krevetky neměly možnost z akvária nějak utéci. V ojedinělých případech mohou dokonce i krevetky z akvária vyskočit, to však bývá opravdu zřídka kdy. Pokud takové tendence zpozorujeme, je dobré zkontrolovat kvalitu vody či zvážit vhodnost ryb, se kterými krevetky pěstujeme. Jde o všežravce, živí se tedy řasami, rostlinami, živočišnými zbytky, umělým krmivem pro ryby, nepohrdnou však ani ovocem, například banánem či melounem.