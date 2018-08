Chmelník zlatý – Pachystachys lutea

Název této rostliny může v mnohých z nás evokovat rostlinu, ze které se vyrábí lahodný a všem dobře známý nápoj – chmel. Opak je ale pravdou, ač tuto rostlinu může její název až nápadně připomínat, o chmel se opravdu nejedná. Tato rostlina je tvořena košatým keřem, který obvykle dosahuje do výšky až půl metru. Na stoncích této rostliny bychom nalezli vejčité listy, které mohou být dlouhé neuvěřitelných 10 centimetrů, a nalezneme na nich opravdu výraznou žilnatinu. To však stále není to, proč je rostlina řazena mezi okrasné. Dekorativním prvkem na ní jsou výrazné zlaté klásky, které nám na první pohled mohou připomínat svým tvarem šišky. Ve skutečnosti však jde o listeny žluté barvy nikoliv o květy. Květy jsou chomáčky sněhobílé barvy, které kvetou z klásků. Květy bohužel brzy po vykvetení opadají, ale žluté listeny vydrží dělat parádu poměrně dlouhou dobu. Domovskou zemí je pro chmelník hornaté Peru a Mexiko.

Jak udržet krásný vzhled rostliny

Chmelník se řadí mezi vytrvalé rostliny. Dokonce velmi vytrvalé, uvádí se, že se dokáže dožít opravdu vysokého věku. Může se ovšem stát že po letech začne rostlina vypadat nevzhledně a neupraveným dojmem. Není to vaše chyba, na vině je nepravidelný růst chmelníku. Nejjednodušším řešením ve chvíli, kdy se vám rostlina přestane líbit, je namnožit ji pomocí řízků. Nejde o nic složitého. Rostlině uříznete její vrcholové řízky a z nich v teplé množárně vypěstujete novou, mladou rostlinu. Celý tento proces se ale můžete pokusit oddálit na co nejdelší dobu. Postačí, pokud vždy na jaře provedete pravidelný řez, tím rostlině zachováte pravidelný tvar a ta tak bude působit stále stejným okrasným dojmem.

Správné pěstování chmelníku

Tato rostlinka se řadí mezi ty nenáročné pokojové rostliny. Vyžaduje pouze základní péči, kterou bychom měli poskytovat naprosto každé květině. Pro její umístění vyberte světlé, klidně až mírně zastíněné místo. Vyvarujte se umístění rostliny na přímé sluneční světlo, to by ji rozhodně nedělalo dobře. Běžná pokojová teplota ji bude naprosto vyhovovat, nejde o rostlinu mrazuvzdornou, proto ji v zimě pěstujte při teplotě minimálně 13°C. Ani otázka správného zalévání není nijak zapeklitá. Květinu zalévejte vždy tak, aby na dotek byla její půda vlhká. V létě je samozřejmě nutné chmelníku poskytnout větší vláhu než v zimě. Dejte pozor, aby vám půda téměř nikdy nevyschla, velké sucho totiž rostlině vůbec nesvědčí. V takovém případě by nejspíše došlo k postupnému opadávání listů. V letních měsících je dobré kromě standartní zálivky rostlině také rosit listy, uvidíte, že se vám za vaši péči patřičně odmění! Na hnojení rostliny používáme běžné, standartní hnojivo. Hnojíme od jarních měsíců, přibližně každých 14 dní. S příchodem zimy od hnojení upustíme. Doba květu u této rostliny je opravdu dlouhá, kvést může téměř od počátku jara až do prosince, z její krásy se můžete těšit opravdu dlouho.

Zemina, přesazování, možné problémy

Při zasazování rostliny zvolte naprosto běžný a dobře dostupný rašelinový substrát. Chmelník vám bude vděčný, pokud si každoročně uděláte čas na jeho přesazení, přesazujte ho vždy až v době po jeho květu. Rostlina není nijak náchylná na různé problémy či škůdce. Jedním z mála problémů, který při jejím pěstování může nastat, je malé nebo vůbec žádné kvetení. V tom případě jste rostlinu umístili na příliš tmavé nebo chladné místo. Jakmile tuto chybu napravíte, je po problémech.