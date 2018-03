Chcete prodat byt? Pak musíte mít na paměti těchto pár rad

Přemýšlíte o prodeji svého bytu? Pokud ano, přinášíme vám několik rad, kterými byste se měli řídit. Pokud na ně nezapomenete, nejenom si zajistíte hladký průběh prodeje, ale zároveň dokážete vyšplhat cenu na maximum.

Respektujte předkupní právo pro spolumajitele

Když jste jediným vlastníkem nemovitosti, nemáte žádný problém. Jenže co když má nemovitost spolumajitele? V takovém případě mají oni předkupní právo. Jako prvním musíte nabídnout nemovitost právě jim. Teprve když oni odmítnou, můžete nabízet cizím kupcům.

Připravte si doklady o vlastnictví

Potřebujete dokázat, že jste skutečným majitelem nemovitosti. Na katastrálním úřadu si tedy vyžádáte list vlastnictví. Přichystejte si i doklady o vlastnictví jako kupní nebo darovací smlouvu. Každý zájemce bude tyto doklady logicky požadovat. Bojí se, aby nenaletěl podvodníkovi.

Správně určete tržní cenu

Velice důležitý je odhad ceny. První odhad získáte z inzerce podobných nemovitostí, záleží také na lokalitě, v níž se byt nachází. Existují i různé cenové mapy, které vám napoví, kolik stojí takový byt jako ten váš v dané lokalitě. Jde o to, stanovit si cenu úměrnou. Jestliže nabídnete byt za přemrštěnou cenu, potom ji budete nabízet dlouho a s rizikem, že kupce nenajdete. Když nabídnete nízkou cenu, sice prodáte rychle, ale tratíte na tom.

Dobře připravte byt k prodeji

Mnozí podceňují přípravu bytu k prodeji. Je ale pravda, že kupec se rozhoduje podle prvního dojmu. Jestliže byt budí dojem zanedbanosti, působí jako byste se o něj špatně starali, kupující pravděpodobně požádá o slevu. Naproti tomu perfektně udržovaný byt mu takovou možnost neposkytne. Nedávejte proto kupujícímu zbytečně takové zbraně do ruky. Vyplatí se uklidit, třeba i vymalovat, opravit různé nefunkční věci, třeba i vyměnit okna, jestliže jsou rámy staré a popraskané. Znamená to sice investice, ale zase vám to zhodnotí byt a budete si za něj moci říci vyšší cenu.

Objednejte znalecký posudek

Prodej znamená také platbu daně z nemovitosti. Platí se buď z kupní ceny, nebo z hodnoty nemovitosti stanovené znaleckým posudkem. Proto se vyplatí objednat znalecký posudek ocenění nemovitosti – bytu. Daň z převodu je čtyřprocentní a platí ji dnes kupující.

Zvolte správně inzerci

Vyberte si, kde budete nemovitost inzerovat. Určitě nechcete inzerovat váš byt mezi bazarovým zbožím, i když tam může být inzerce levná. Na druhou stranu ani drahá inzerce v denících není tím pravým. Nejvhodnější jsou specializované realitní servery, na které chodí seriózní zájemci o koupi nemovitostí.

Zájemcům poskytněte maximum informací

Reagujte na odezvu. Až začnou volat a psát zájemci, poskytněte maximum informací, vyptejte se na to, co hledají. Vytřídíte tak ty, kteří hledají něco jiného, chybí jim peníze, nebo volají jen tak z dlouhé chvíle. Jde o to, abyste si na prohlídky pozvali jenom seriózní vážné zájemce. I tak se ale je třeba obrnit na prohlídky trpělivostí. Může se vám stát, že z deseti lidí, kteří na prohlídku přijdou, budou solventní a vážní zájemci třeba jenom dva či jeden. Další nemají vyřešení financování, byt jim nevyhovuje atd.

Nepřistupujte na nátlak

Trvejte na svém při vyjednávání o ceně. Nenechte se zmanipulovat a dotlačit ke slevě. Naznačte, že máte i jiné kupce, a pokud by pro vás byla nabídka kupujícího nevýhodná, raději odmítněte a hledejte jiného kupce.

Nechte si sestavit dokonalou kupní smlouvu

Kupní smlouvu si nechte připravit od zkušeného právníka. Bude vás to stát sice trochu peněz navíc, ale vyplatí se to. Ochrání vás před dodatečnými požadavky kupujícího a nepříjemnými překvapeními.

Ošetřete si, abyste dostali zaplaceno

Kupující by chtěl hned převést vlastnická práva na sebe, vy zase chcete své peníze. Platí, že vlastnické právo by mělo na kupujícího přejít až tehdy, když vy budete mít peníze. Vyplatí se proto svěřit peníze za kupní cenu bance či třeba notáři, realitní kanceláři či advokátovi, aby vše proběhlo hladce. Domluvte se s kupující stranou na vhodném subjektu, ke kterému budete mít oba důvěru.