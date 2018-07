Chcete bazén a máte málo místa na zahradě? Vaši touhu vykoupat se uspokojí i vířivka nebo jezírko

Bazény tvoří oblíbenou součást zahrady. Milují je děti i dospělí. Jenže co dělat ve chvíli, když nemáte na zahradě dostatečně velký rovný prostor, kde by se dal větší bazén umístit? Nezoufejte, i tak se dá najít vhodné řešení. Například v podobě koupacího jezírka nebo malé vířivky.

Do komorních podmínek se hodí nafukovací vířivka

Malé vířivky se stávají vhodným řešením v případě, že máte opravdu malou a značně členitou zahradu, kde je skutečně velký problém najít větší rovnou plochu. Pokud je pro bazén skutečně málo místa, například nenajdete větší prostor než cca 2 x 2 metry, poohlédněte se po malé nafukovací vířivce. Například vířivky pro 2 osoby by se do tohoto prostoru vejít měly, obvykle nejsou větší než 2 x 1,5 metru. Pohybují se v cenových relacích od 10 000 do 15 000 Kč. Vybavení zahrnuje čerpadla, trysky. Nafukovací vířivka pro 4 osoby zabere cca 2 x 2 metry, takže i ta se dá instalovat na minimálním prostoru a cenově vychází na cca 10 000-20 000 Kč.

Výhody těchto vířivek:

+ snadno se dají nafouknout a vyfouknout

+ montáž a demontáž je velice jednoduchá – viz předchozí bod

+ často mají systém změkčování vody

+ nechybí výkonné čerpadlo

+ zaberou minimálně místa

+ disponují obvykle rychlým ohřevem vody

+ někdy disponují i nadstandardní výbavou

Vybudujte si koupací jezírko na míru

Dobrým tipem je také koupací jezírko. Nepotřebujete při něm velkou plochu s trávníkem kolem dokola jako v případě bazénu. Můžete využít různých specifik prostoru, někde může třeba okraj jezírka tvořit skalka, jinde mohou být těsně u břehu stromy, nebo schodiště z terasy. Jezírko se proto dá vybudovat i na malém prostoru. Základem je samozřejmě vyhloubená jáma, která se ale nemusí betonovat. Na zem položíte geotextilii a na ni potom speciální fólii na dno a stěny. Jde o tvarovatelnou fólii s velkou průtažností, kterou nezničí ani UV sluneční záření nebo mráz. Mělčiny vysypete keramzitem, štěrkem. Samozřejmě je nutná cirkulace a filtrace vody, tedy čerpadlo a skimmer na sběr nečistot a mnohde se dá využít i biologických čisticích schopností rostlin. Čtvereční metr samotného jezírka vás potom přijde na cca 2 500 – 5000 Kč, svépomocí to pořídíte většinou ještě levněji. Cena jezírka rozhodně nepřekročí cenu bazénu.

Výhody jezírka:

+ finančně vychází jeho stavba příznivě

+ tvar, hloubku, charakter břehů, velikost atd. můžete přizpůsobit svým individuálním podmínkám

+ čerpadlo a skimmer zajistí filtraci a cirkulaci vody

+ čistění mohou částečně zajišťovat rostliny

Jak vlastně postavit bazén?

Bazén je třeba postavit na zcela rovnou plochu zahrady. Nesmí na ní být asfalt, štěrk, nebo jiné směsi. Nejvhodnější je prosátý písek nebo zemina. Nejprve by ale na zem měla přijít geotextilní podložka, teprve potom bazén.

S jakými druhy bazénů se setkáte?

Nadzemní bazény:

+ nejsou finančně příliš nákladné

+ odpadá kopání jámy pro jejich umístění

+ montáž i demontáž je poměrně snadná

Může jít o bazény s různou konstrukcí, a to například:

Z trojvrstvé PVC fólie (horní límec se nafoukne a bazén napustí vodou)

Nafukovací vířivý ze tří nafukovacích límců

Samonosné z PVC fólie s vinylovým dnem

Plechové s antikorozním nátěrem, uvnitř je PVC fólie

S ocelovou obvodovou stěnou, se vzpěrami, vnitřní fólií z PVC

Záleží na vás, jaký typ zvolíte. Jde totiž především o to, co od bazénu očekáváte. Pokud jde o zábavu pro děti na pár letních dnů, vystačíte s nafukovací variantou z PVC fólie. Chce-li si bazén užít rodina celé léto, pak už se vyplatí sáhnout třeba po řešení s obvodovou stěnou z oceli.

Komfort, ale zároveň i větší investice

Druhou, mnohem nákladnější kapitolou jsou bazény zapuštěné. Ty se vyplatí v případě, že nejde jenom o krátkodobou zábavu na dva měsíce prázdnin, ale dlouhodobé užívání. Ideálně na zahradě u rodinného domku. Pak se větší investice vyplatí. Laminátové zapuštěné bazény mají dlouhou životnost, poskytují maximální komfort při koupání. Specifickou kapitolou jsou polozapuštěné bazény do svažitého terénu.