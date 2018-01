Češi si dávají větší pozor na to, co jedí

Spotřeba jídla v Česku roste. Zatímco v roce 2014 snědl každý Čech průměrně 759 kilogramů masa, v roce 2016 to bylo už přes 785 kilogramů. Češi si zároveň dávají větší pozor na to, co jedí. Víc je zajímá původ a složení potravin. Obliba nákupů od lokálních prodejců rychle stoupá.

České je dobré

Podle průzkumu agentury STEM/MARK dávají tři čtvrtiny Čechů přednost potravinám z České republiky. Dvě třetiny lidí nemají problém koupit potraviny z jiných zemí. Vyhýbají se ale potravinám z Číny a Polska. „Přibývá lidí, kteří se zajímají o původ potravin a způsob jejich produkce. Tento pozitivní trend je dán několika faktory. Lidé mají přístup k objektivním informacím, na základě kterých si mohou vytvořit nové nákupní zvyklosti. V posledních letech se objevuje nový trend v podobě návratu k šetrnosti – stále větší množství lidí chápe, že je lepší koupit méně kvalitních potravin než koupit víc nekvalitních a ty následně kvůli jejich nadbytku vyhodit. Jakmile lidé ochutnají kvalitní potraviny, těžko se vrátí k těm konvenčním. Lidé se také mnohem více zajímají o souvislosti, za kterých jsou potraviny produkovány, více dbají na jejich složení a už jsou schopni rozpoznat řadu triků obchodníků,“ uvedl Martin Prokop, autor projektu zfarmydomu.cz, jehož cílem je zamezit plýtvání potravinami a naučit spotřebitele zodpovědnému přístupu k potravinám.

Různé linky pro západní a východní trh?

Méně masa, více separátů, menší gramáž, ale stejný obal – to jsou běžné praktiky velkých výrobců, kteří své produkty nabízejí napříč Evropou. Čechům už ale s takzvanou dvojí kvalitou potravin dochází trpělivost. Z průzkumu Státní zemědělské a potravinářské inspekce vyplynulo, že téměř devadesát procent českých spotřebitelů je nespokojeno s méně kvalitními potravinami na tuzemském trhu oproti západní Evropě. „Malí lokální producenti jsou zárukou kvality. Není proto divu, že jejich výrobky preferuje stále větší množství Čechů. Navíc zákazníci přestávají být lhostejní k životním podmínkám zvířat, které jsou ve velkochovech otřesné. I z toho důvodu se lidé vracejí k drobným farmářům. Rok 2018 bude ve znamení návratu k lokálnosti a k jednoduchosti v jídelníčku. Lidé se také nebudu zdráhat za kvalitu si připlatit a prodejnám s kvalitními potraviny výrazně porostou tržby,“ odhaduje Martin Prokop.

Sáhnout si kvůli kvalitě hlouběji do kapsy neváhají Češi už nyní

Podle odhadu Asociace farmářských tržišť České republiky utratili Češi loni na farmářských trzích přes 250 milionů korun. Celková útrata za farmářské produkty je ale výrazně vyšší. Lidé si zvykli nakupovat farmářské potraviny v kamenných prodejnách a na internetu. Například projekt zfarmydomu.cz hlásí rekordní tržby. „Tržby v kamenné prodejně meziročně stouply o 17,5 procenta. E-shop jsme spouštěli teprve v loňském roce, ale i zde jsme zaznamenávali v průměru dvacetiprocentní meziměsíční růst tržeb,“ řekl Martin Prokop.