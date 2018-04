Čerstvá rukola pomůže proti jarní únavě i rakovině

Nenápadná rostlina s listy připomínajícími pampelišku, to je rukola. Její domovinou je Apeninský poloostrov a postupně zdomácňuje i u nás. Nejde o nijak náročnou bylinu a užitek z ní má lidské tělo obrovský, obsahuje totiž spoustu vitamínů. Skvěle také doplňuje mnoho jídel.

Příbuzná ředkviček i kedluben

Italové, Řekové i Francouzi by mohli vyprávět, do čeho všeho se rukola hodí. Zatímco její listy trochu připomínají listy pampelišky, rostlina samotná s bílými květy vám možná bude asociovat i řepku olejku. Vzhledem k tomu, že jde o rostlinu z čeledi brukvovitým, potom její příbuzné tvoří třeba brokolice, ředkvičky, kedlubny nebo růžičková kapusta nebo klasická kapusta. Rostliny této čeledi obsahují isothiokyanáty, jež chrání před rakovinou. Kromě toho najdete v rukole spoustu vitamínu C a beta karotenu.

Jaké léčivé účinky má rukola?

Posiluje imunitu (vysoký obsah vitamínu C)

Tlumí zažívací problémy (odvar z kořene)

Pomáhá proti únavě

Zvyšuje chuť k jídlu

Detoxikuje játra

Pročišťuje krev

Má močopudné a projímavé účinky

Všestranné použití v kuchyni

Výše uvedený výčet napovídá, že léčivé působení této rostliny rozhodně není zanedbatelné. Navíc má mírně pikantní, ale přitom jemnou chuť, která nadchne. U mladších lístků vám chuť nejpravděpodobněji bude připomínat ředkvičku. Starší listy mohou být lehce nahořklé, tuto chuť odstraníte pomocí tepelné úpravy. V kuchyni má velice všestranné použití. Výborně se hodí do nejrůznějších salátů. Doplní rizoto nebo těstoviny. Italové ji často kombinují s česnekem, bazalkou a rajčaty, zde se docílí vynikající vyvážené chuti. Restovaná na oleji s česnekem poslouží jako příloha k masu. Dá se použít i do polévek či omáček. Můžete si připravit třeba i rozmixované rukolové pesto. Nespotřebovaná se dá uchovávat v mikrotenovém sáčku v mrazáku nebo naložená v olivovém oleji.

Lístky můžete sklízet už za 14 dnů

I když dnes už rukolu seženete i v našich obchodech, není nad to mít svoji vlastní čerstvou ze zahrádky. Pěstování není nijak náročné, seženete hlavně semínka podobné rostliny ze stejné čeledi – rokety, kde se trochu liší tvar listů i chuť, ale využití má stejné. Sehnat rukolová semínka je obtížnější, ale i to se dá zvládnout. Můžete se do pěstování pustit, když větší talíř nebo tác vystelete buničitou vatou. Navlhčíte ji a posypete semínky rukoly a umístíte někam, kde je dostatek světla a tepla. Klíčit začne už za pár dní a po cca 14 dnech už máte i listy. Stejně ji můžete pěstovat v substrátu. Tam samozřejmě poroste lépe, ovšem se sklizní můžete počítat až cca za 6 týdnů. Pokud vysejete rukolu, pár dní počkáte a zkusíte zasít další dávku a budete praktikovat tento koloběh, budete mít kontinuálně vždy dost rostlin ke sklizni. Řádky by měly být od sebe vzdálené cca 20 cm.