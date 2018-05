V klasickém obchodě na netradiční černou mrkev zřejmě nenarazíte. Pokud však patříte mezi vášnivé zahradníky a nadšené pěstitele, zřejmě už hledáte na internetu, kde se dají semínka na výsev koupit. V následujících řádcích vám prozradíme všechny potřebné informace.

S černou mrkví se na evropském kontinentu příliš nesetkáte, ovšem jakmile vyrazíte do Indie či Číny, tak určitě stojí za to ji ochutnat, zde je totiž naprosto běžná. Jestliže ale neplánujete cestovat do těchto dalekých zemí, vysejte si černou mrkev přímo na vaší zahradě. My jsme se s ní seznámili v rámci farmářských bedýnek a jsme nadšeni nejen barvou, ale také velmi příjemně sladkou chutí.

Mrkev a její zbarvení

Barva kořene mrkve může být opravdu různá. V současné době existuje oranžová, červená, žlutá, fialová, bílá a černá. Černá a fialová mrkev jsou často zaměňovány, protože když tu černou oloupete, je fialová. Zřejmě souhlasíte s tím, že oranžová mrkev je nejrozšířenější. Obsahuje vysoké množství betakarotenu. Traduje se, že oranžová odrůda má původ v Nizozemsku, kde se začala pěstovat během sedmnáctého století a odkud se potom rozšířila do všech koutů světa. Klasikou už u nás přestává být i žlutá krmná mrkev, která není tolik sladká, a proto pro zvěř více vhodná.

Černá mrkev je charakteristická vysokým obsahem antokyaninů, které přináší nespočetné množství výhod. Pravděpodobně jste ani netušili, jak blahodárné účinky může mít černá mrkev na vaše zdraví.

Černá mrkev zdraví prospívá

Černá mrkev se svými protizánětlivými účinky a antioxidačními schopnostmi zabraňuje chronickým onemocněním. Vyšší koncentrace antokyaninů přispívá prevenci proti vzniku a šíření rakovinných buněk. V neposlední řadě černá mrkev podporuje lepší trávení, neboť obsahuje spoustu vlákniny. Dokonce je prokázáno, že tmavá odrůda slouží jako prevence Alzheimerovy choroby. O tmavou barvu se stará také červené lycopen, což je barvivo, jež běžně najdete v rajčatech.

Kde koupit černou mrkev?

Semena černé mrkve se nedají snadno koupit. Podívejte se spíše na internetu, například ji najdete na slovenském e-shopu bio-eko-logic. Velmi chutná je odrůda Pusa asita black (na fotografii) nebo Black nebula.

U nás se pod názvem černá mrkev prodává ta od značky SEMO, ale jde o fialovou odrůdu se světlým středem. Koupíte ji buď samostatně nebo ve směsi s ostatními barvami.

Co se týká výsevu barevné mrkve, postupujte stejně, jako byste vysazovali oranžovou mrkev. Doporučuje se však semena zasadit a pěstovat na hrůbcích či v hluboce prokypřené půdě. Černá mrkev navíc nesnáší čerstvé organické hnojení, tak si na to dejte pozor. Ve zkratce řečeno, žádá si lehčí až střední a dostatečně zpracovanou půdu.

Hodí se jak k přímé konzumaci, tak k uskladnění v písku.

Dovolujeme si podotknout, že tato mrkev snese i delší dobu bez zálivky. Naopak se pak zkoncentruje barva a mrkev je ještě intenzivnější. Proto se není čemu divit, že bude její obliba raketově stoupat vzhledem k stále větším suchům, které sužují naší republiku.

Ještě pár rad na závěr

Černá mrkev má sice pozitivní účinky na zdraví, ale také si zamilujete její chuť. Doporučuje se konzumovat ji za syrova, například v zeleninovém salátu. Přidat ji můžete do smoothie, nebo si z ní vymačkat pouze šťávu přes odšťavňovač.

Samozřejmě ji můžete využít také v teplé úpravě, ale při vaření se barva ztrácí do tekutiny. Takže pozor na to, abyste následně neměli tmavofialový vývar (barví dokonce víc, než červená řepa). Na chuti žádná změna, ale barva by mohla nejednoho strávníka odradit. Odborníci doporučují spíše rychlé restování na malém množství přepuštěného másla, pečení a grilování.

Velký úspěch by mohla mít v zajímavě zbarvených mrkvových dortech!