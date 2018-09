Buchtičky se šodó, s vanilkovým pudinkem, nebo krémem?

Na první pohled se vám to může zdát stejné. Ale nenechte se mýlit. Pokud máte jen trochu mlsný jazýček, hned poznáte rozdíl. Právě možná proto, se vám buchtičky zprotivily. Vzpomenete si hned na povinnou školní docházku a školní stravu? Na talíři pár buchtiček politých něčím, co se sice na první pohled tvářilo jako šodó, ale hned při prvním ochutnání bylo jasné, že to tak není. Příprava pravého šodó přitom není nijak zvlášť složitá a byla by škoda ho alespoň nezkusit a neochutnat tento lahodný pokrm. Potěšíme ale i ty z vás, které mají rádi buchtičky s obyčejným vanilkovým pudinkem. I vám poradíme ten nejlepší recept.

Proč je poslední dobou těžké vidět pravé šodó

Dnešní doba je uspěchaná a moderní je si veškerou práci usnadňovat a zlehčovat co nejvíce to jde. To se samozřejmě dá pochopit. Ne každý má tu možnost nebo chuť doma vařit opravdu to pravé šodó. Navíc je to i tím, že tento pokrm je dobrý i s obyčejným vanilkovým pudinkem. Ovšem abyste opravdu pochopili ten pravý rozdíl, nezbývá vám nic jiného než si udělat čas a pustit se do práce.

Ano, je pravda, že nám příprava tohoto krému zabere o něco více času. Ale pořád to není nic hrozného, nic čemu bychom se museli věnovat celý den. Hlavní rozdíl mezi krémem šodó a pudinkem je všem už jasný na první pohled. Zatímco na krém budeme potřebovat mnohem více ingrediencí, na buchtičky s pudinkem nám postačí ingredience pouze 3 a ty jsou všem asi jasné. Je to mléko, puding a cukr. Pokud nás tedy tlačí čas a potřebujeme uvařit rychle, buchtičkami s pudinkem rozhodně nic nezkazíme. Ale pojďme se na přípravu tohoto pokrmu podívat trochu přesněji.

Základní recept na buchtičky

Začneme tím, bez čeho bychom se neobešli a to jsou právě výborné buchtičky. Na jejich přípravu budeme potřebovat:

250 g hladké mouky

40 g krupicového cukru

1 žloutek

½ z kostky droždí

125 ml vlažného mléka

50 g másla

špetka soli

tuk na vymazání formy

Začneme tím, že necháme vzejít kvásek. A to tak že si připravíme misku, do které nalijeme vlažné mléko a rozdrobíme droždí. Poté ještě přilijeme trochu cukru a mouky a necháme na teplém místě. Takto by nám měl krásně vzejít kvásek. Mezi tím si připravíme větší mísu, do které vsypeme zbytek mouky, sůl, žloutek, cukr a změklé máslo. Tuto směs promícháme a přidáme kvásek. Celou směs důkladně promícháme a poté necháme na teplém místě kynout. Po vykynutí odebíráme z těsta malé kousky, ze kterých tvarujeme malé buchtičky, které budeme postupně skládat do vymazaného pekáče. Péct je budeme na 180°C přibližně 20 minut.

Recept na pravý krém šodó

250ml bílého vína

4 žloutky

80 g krupicového cukru

¼ lžičky drcené vanilky

Připravíme si horkou vodní lázeň, ve které ušleháme žloutky spolu s vanilkou, bílým vínem a cukrem. Šodó na buchtičky nalíváme ještě horké. A to je právě celý zázrak! Říkali jsme, že to není nic složitého a výsledek bude opravdu luxusní, za to vám ručíme!

Recept na buchtičky s vanilkovým pudinkem

650 ml mléka

1 vanilkový pudink

4-5 lžic cukru krupice

U tohoto postupu začneme tím, že do hrnce nalijeme 500 ml mléka, přidáme cukr a necháme vařit. Mezitím si do jiné nádoby nalijeme zbylé mléko, do kterého přidáme vanilkový pudink a dobře rozmícháme. Ve chvíli, kdy se směs na plotně začíná vařit, přidáme mléko s pudinkem a za stálého míchání vaříme až do chvíle, kdy nám pomalu začne celá směs bublat. V tu chvíli máme hotovo a můžeme podávat.

Buchtičky s vanilkovým krémem

Pokud chcete zvolit zlatou střední cestu, připravte si buchtičky s vanilkovým krémem. Na tuto variantu budete potřebovat:

800 ml mléka

1 balíček vanilkového pudinku

1 celou vanilku

4 lžíce třtinového cukru

4 žloutky

20 g másla

Přibližně 200 ml mléka odlijeme stranou a zbylé mléko dáme vařit. V předem odlitém mléce rozmícháme vanilkový pudink a vmícháme ho do mléka na plotně. Za stálého míchání směs přivedeme k varu, přidáme třtinový cukr, vanilku a minimálně 2 minuty vaříme. Nakonec do směsi přidáme žloutky, které předem rozkvedláme s trochou mléka. Poté dáme pryč z plotýnky a přidáme máslo.