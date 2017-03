Brandnooz box únor 2017

Co nás čekalo v únorovém boxíku? Nic pro vyznavače zdravé výživy, to můžeme podotknout hned na začátku. Pojďme se tedy podívat, co nového jsme objevili a ochutnali. Opět jsme produkty rozdělili do několika kategorií.

Pochutiny a mňaminy

Bohemia Kotlíkové brambůrky-známka 3

Brambory smažené v podobě lupínků se slupkou v klasické solené příchuti a dále s rozmarýnem, sladké chilly, paprika a cibulka. V Boxu byl malý sáček brambůrků s mořskou solí a když pomineme výživové hodnoty a obsah tuku, tak jsou dobré.

Bohemia Kotlíkové arašídy-známka 3

Arašídy navazují na lupínky Zařadit je tedy také můžeme do „kotlíkové“ rodiny. Podle výrobce je produkt z prémiových surovin, ale ani to nesmaže fakt, že se smažené těstíčko na arašídech doslova nasákne olejem. Na chuť jsou ale opět dobré.

Dr. Oetker Mousse au Chocolat-známka 2

Kdo by nemiloval čokoládovou pěnu. Její příprava ale není zrovna jednoduchá. Pokud si chcete práci ulehčit, můžete nyní se sáčkem Mousse au Chocolat. Palec nahoru za poměrně vysoký obsah kakaa a snadnou přípravu. Rovněž musíme vyzdvihnout, že není použitý palmový olej.

Pedro KOMPRIMÁTOVÝ MIX-známka 4

Neee, další bombony. Více tvarů, barev i chutí. Lipové bombony jsou možná ještě menším zlem než ostatní cukrovinky pro děti. Složení je ale příšerné, třebaže pomineme tu horu cukru. No posuďte sami. Obsah sacharidů je 96 g na 100 g výrobku!!! A co je tam dál? Kukuřičný škrob, regulátory kyselosti, bambucký a kokosový olej, protispékavé látky, maltodextrin, aromata, exktrakt světlice, barviva. Sáček má 150g, tak ne že necháte děti spořádat celý…

Nápoje

Semtex Krvavý pomeranč-známka 4

Energetické nápoje jsou podle našeho už poněkud za zenitem. Kupuje je vůbec ještě někdo? Pravděpodobně ano, protože se v boxech v nových příchutích Semtex objevuje s určitou pravidelností. Limitovaná edice s příchutí krvavý pomeranč není špatná.

Aquila Veritea Broskev a Citron-známka 3

A v nápojích pokračujeme. Za nás alespoň něco, co se dá pozřít. V obou případech jde o tradičně louhovaný čaj v pramenité vodě. Není nic jednoduššího, než si čaj připravit po vlastní ose a vychladit. Jako rychlou záchranu ale doporučujeme.

Toma Nádech citron a máta-známka 2

Klasická pramenitá voda jakoby ovoněná mátou a citronem. Chuť se opravdu podobá domácí vodě, pokud v ní necháte vylouhovat mátové lístky a kousek citronu. Na cesty nebo jako pití s sebou určitě doporučujeme. Voda je bez cukru i umělých sladidel, proto se hodí pro běžný pitný režim. Jen podle nás je zbytečně obohacená oxidem uhličitým, bezbublinkaté složení by jí podle nás slušelo více.

Ostatní

Kand Ketchup bez přidaného cukru-známka 1-

Minule jsme si stěžovali na přeslazené kečupy nebo kečupy se sladidly. Konečně je na trhu kečup oslazený přírodní stévií. Děkujeme! Na chuť je moc dobrý, nepoznáte rozdíl oproti klasice.

Rama S KOKOSOVÝM A MANDLOVÝM OLEJEM-známka 2-

Nová Rama v designové mističce je na chuť moc dobrá, na světlou barvu si musíme my, kteří jsme zvyklý na „žlutější“ másla, zvyknout. Pokud jste si navykly využívat kokosový olej, budete nadšeni. Ovšem po detailnějším prozkoumání složení jsme se zhrozili. Snad i Rama brzy pochopí, že receptury bez palmového oleje prostě jedou. Rostlinné je jednoduše dobré. Jak pro koho. Jaké tuky tedy rostlinné máslo obsahuje? Slunečnicový, lněný, palmový, mandlový, kokosový, řepkový.