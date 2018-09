brandnooz box srpen 2018

Srpnový brandnooz box dorazil do redakce v posledních prázdninových dnech, kdy už pomalu chystáme děti do školy a boxík nám svým obsahem přišel právě vhod….voní babím létem a svačinkami do školy…

Srpnový boxík obsahoval:

Vitana – Dej si super jídlo! Instantní polévka Quinoa tomatová

Vitana – Dej si super jídlo! Kuskus červená čočka a kurkuma

Bebe Brumík Duo

Bebe Dobré ráno Na měkko Borůvka

Dr. Oetker Celozrnný banánový chlebíček

Racio Knäck Snack

Mattoni Meloun

Ledové kaštany s kapkou alkoholu

Podravka Natur

Dr. Oetker Jahodová smetanová náplň

Efko Bio Genus plus squeezer

Mattoni Meloun – naše známka 3

Letní edice perlivé vody Mattoni s příchutí melounu nás nijak zvlášť nenadchla. Příchuť je poměrně syntetická, připomíná melounové žvýkačky a rozhodně ne chuť melounu, kterou v létě milujeme.

Perlivá voda je doslazována cukrem, což je také pro nás velké negativum. Na druhou stranu lepší, než umělá sladidla.

Ledové kaštany s kapkou alkoholu – naše známka 2

Ledové kaštany přišly ve dvou variantách – s brandy a irish cream. Zatím jsme ochutnali verzi irish cream a i když je to příchuť zajímavá, preferujeme tradiční ledové kaštany, které se vyrábí již od roku 1966.

Bebe Dobré ráno NaMěkko Borůvkové – naše známka 1-

Měkký cereální bochánek s borůvkami je skvělou snídaní, když nemáte čas na složitější přípravy. Je sbalený na cestu, pokud nestíháte. Borůvky jsou typické české lesní ovoce a v této kombinaci nás vyloženě baví. Jediný nedostatek vidíme ve velkém množství přídatných látek a vysokém obsahu cukru.

Podravka Natur – naše známka 2

Podravka je pouze z přírodních surovin, bez „eček“, glutamátu, lepku. Pouze sůl a bylinky a zelenina. Opět negativně hodnotíme vysoký obsah soli, je to 58%, což je poměrně vysoké číslo. Ocenili bychom více sušené zeleniny a bylinek. Podravku jsme využili na přípravu lahodné podzimní polévky a chuť byla velmi příjemná, ale pro některé členy redakce příliš slaná, přestože jsme polévku už nepřisolovali.

Efko Bio Genus plus squeezer – naše známka 1

Milujeme ovocné kapsičky, jsou skvělé jako svačinka na výlet nebo do školy. Tato kapsička obsahuje pouze ovoce 55% jablek, 27% banánů a 18% jahod. Žádný cukr ani další zbytečné přísady. Za nás hvězda boxíku. Určitě nakoupíme dětem do školy.

Racio Knäck Snack s červenou řepou – naše známka 2-

Zdravá pochoutka večer k televizi, či na výlet. Obsahuje téměř 60% žitné mouky a šťávu z červené řepy. Připravili jsme si jako odpolední svačinku s tvarohovou pomazánkou. Chuť nás nijak výrazně nenadchla, ale oceňujeme jednoduchost balení, je skvělé i pro starší děti a studenty do školy.

Ostatní položky jsme ještě neměli možnost vyzkoušet, instantní kuskus a polévka budou skvělé jako rychlý oběd nebo večeře pro studenty na internátě. Banánový chlebíček upečeme ke snídani pro školáčky, aby se jim lépe začínal nový školní rok a Brumíka dáme ke svačince.